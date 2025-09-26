Ma trận tắc đường vì dòng xe chờ rẽ

Tín hiệu đi thẳng của đường song hành và trục đường chính trùng nhau, tạo thành 'dòng xe chờ rẽ'.

Những ngày đi làm của tôi dường như thêm mệt mỏi khi phải cố gắng thoát khỏi sự ách tắc do kẹt xe gây ra.

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ lý do chủ yếu đó chính là những tín hiệu đèn giao thông trên trục đường song hành chưa hợp lý.

Điều này dẫn đến các hướng xe lưu thông vô tình tạo thành "ma trận" không lối thoát, chặn các hướng di chuyển của các dòng phương tiện khác khiến cho việc lưu thông trở nên ách tắc hơn.

Đơn cử của sự chưa hợp lý này đó là tín hiệu đèn đi thẳng của đường song hành trùng với tín hiệu đi thẳng của trục đường chính.

Tuy nhiên nếu các phương tiện muốn rẽ từ đường song hành ra đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) sẽ gặp đèn đỏ, tạo thành dòng xe chờ rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp chắn ngang đường đi thẳng của dòng phương tiện đi hướng ngược lại.

Vào giờ cao điểm của những ngày lưu lượng xe tăng đột ngột, tình trạng này diễn ra trầm trọng hơn.

Từ đó tôi kiến nghị, chỉ cho phép xe máy dừng tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giao muốn đi vào đường Võ Nguyên Giáp, còn các xe bốn bánh muốn rẽ vô đường Võ Nguyên Giáp phải dừng tại tín hiệu đèn tại đường song hành và sẽ có tín hiệu rẽ riêng. Từ đó các phương tiện có thể di chuyển theo trật tự, không cố gắng rẽ vào xa lộ khi đèn tín hiệu đang là đèn đỏ

Ngoài ra, khi tới đoạn quay đầu thuộc đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân là do các phương tiện lưu thông từ phía cầu Sài Gòn quay đầu để rẽ vô đường D4 gây nên ùn tắc, vì đường D4 nhỏ chỉ có hai làn xe cho hai hướng.

Khi các phương tiện cố gắng di chuyển vào dẫn đến tất cả các phương tiện hướng về phía cầu Sài Gòn bị ùn tắc theo. Do đó tôi kiến nghị đường D4 là đường cho các phương tiện ra đường Võ Nguyên Giáp. Còn các phương tiện từ đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên phía trên một ngã rẽ nữa để di chuyển vào đường song hành bên trong vì đoạn này có mặt cắt lớn.

Trên đây là tình hình và kiến nghị mà tôi mong muốn, kiến nghị các cấp có thẩm quyền để có thể điều chỉnh các đoạn đường này cho việc lưu thông dễ dàng hơn.

TCT