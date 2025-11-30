'Tình đầu quốc dân' Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Hà NộiDiễn viên Hàn Quốc Bae Suzy được fan bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây, khi cô đến Việt Nam ghi hình phim "Portraits of Delusion".

Sáng 30/11, nhiều người hâm mộ chia sẻ video Suzy chạy bộ cùng Kim Seon Ho - bạn diễn trong Portraits of Delusion. Trước đó, đạo diễn Han Jae Rim đăng ảnh một ngôi chùa cổ, được cho là cảnh chùa Bích Động (Ninh Bình), khiến khán giả cho rằng đoàn phim đã tới đây khảo sát bối cảnh và ghi hình.

Hôm 27/11, stylist riêng của Suzy đăng ảnh đường phố Hà Nội. Trang thông tin của bộ phim cũng cập nhật một trong những địa điểm quay phim là Việt Nam, đồng thời mở đơn tuyển diễn viên quần chúng.

Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội), sáng 30/11. Video: Mục Huyền Linh

Thông tin êkíp xuất hiện ở Hà Nội gây chú ý cho khán giả, bởi đây là lần hiếm hoi cô trở lại Việt Nam, sau đại nhạc hội Hec Korea Festival năm 2014. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả khen nhan sắc đời thường của diễn viên. Một số ý kiến cho rằng Suzy tự nhiên và nổi bật dù không trang điểm cầu kỳ.

Tác phẩm do đạo diễn Han Jae Rim thực hiện, dự kiến phát hành vào năm sau. Nội dung lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho thủ vai) được giao vẽ chân dung của Song Jeong Hwa (Suzy). Jeong Hwa là một phụ nữ bí ẩn, sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hơn nửa thế kỷ, bị bao quanh bởi những tin đồn kỳ lạ. Khi Yi Ho vẽ bức chân dung, anh dần phát hiện những bí mật cô giấu kín bấy lâu.

Những năm gần đây, Việt Nam được chọn làm bối cảnh trong nhiều phim Hàn. Gần nhất, phim Netflix As You Stood By kết thúc với các cảnh quay tại Đà Nẵng, nơi hai nhân vật chính tìm đến để bắt đầu cuộc sống mới. Những hình ảnh về đời sống sinh hoạt trong phim nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Nhà sản xuất Noan Đỗ - đại diện công ty cung cấp dịch vụ sản xuất trong nước cho đoàn phim As You Stood By - nhận định Việt Nam có lợi thế về cảnh quan, con người thân thiện, chi phí hợp lý cùng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn toàn có khả năng trở thành điểm đến sản xuất phù hợp cho các dự án quốc tế.

Suzy trong 'Dream High' Suzy trong phim truyền hình "Dream High". Video: KBS

Bae Suzy, 31 tuổi, ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng của nhóm Miss A rồi rẽ ngang diễn xuất. Cô từng đóng Dream High, Khi nàng say giấc hay Yêu không kiểm soát. Nhờ vẻ đẹp tinh khôi trong phim điện ảnh Architecture 101 (2012), cô trở thành hình mẫu được các chàng trai Hàn Quốc yêu mến, bình chọn là "Tình đầu quốc dân". Hồi tháng 10, nghệ sĩ được đánh giá cao với vai diễn cô gái lạnh lùng, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong Thần đèn ơi, ước đi (Genie, Make a Wish).

