Tình cũ nói Johnny Depp nóng tính, ghen tuông

MỹDiễn viên Ellen Barkin - bạn gái cũ Johnny Depp - nói tài tử dễ nổi nóng, thường xuyên say xỉn và hay ghen tuông.

Theo NBC News, trong phiên đối tụng hôm 19/5 tại Fairfax, Ellen Barkin ra tòa làm chứng giúp Amber Heard. Cô cho biết quen Johnny Depp đầu thập niên 1990 và nhanh chóng thành bạn bè. Họ bắt đầu hẹn hò vài tháng khi quay chung phim Fear and Loathing in Las Vegas (1998). Barkin là người tình duy nhất của Depp đồng ý làm chứng trong phiên tòa giữa anh và vợ cũ.

Nữ diễn viên Ellen Barkin cho lời khai qua một video gửi tòa. Ảnh: NY Post

Trong quãng thời gian yêu, Barkin mô tả tài tử Pirates of the Caribbean hay ghen tuông và thích kiểm soát người khác. "Depp từng rất tức giận khi phát hiện tôi có một vết xước ở lưng. Anh ta khăng khăng nói rằng nó đến từ việc tôi quan hệ tình dục với một đàn ông khác", nữ diễn viên khai trước tòa.

Barkin cũng kể lại từng chứng kiến Depp mất kiểm soát vì nóng giận, ném một chai rượu về phía cô và một số người khác trong đoàn phim Fear and Loathing in Las Vegas. Diễn viên nói may mắn khi né được. Cô không nhớ chai rỗng hoặc có rượu bên trong.

Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Barkin và Depp không êm đẹp. Năm 2020, cô ra tòa làm chứng chống lại anh trong phiên tòa giữa tài tử và tờ The Sun. Lúc đó, Depp nói Barkin hận anh vì bỏ cô. Nữ diễn viên muốn mối tình giữa họ nghiêm túc hơn nhưng Depp không đồng ý và quyết định chia tay.

Ellen Barkin (phải) và Johnny Depp khi còn hẹn hò. Ảnh: WireImage

Trong phiên tòa, nhiều nhân chứng của Amber Heard cho lời khai. Joel Mandel - quản lý kinh doanh cũ của Depp - nói tài tử có nhiều hành động khó hiểu, thiếu nhất quán khoảng đầu thập niên 2010. Ông cho rằng lý do chính là thói nghiện rượu và chất kích thích của nam diễn viên. Sau những lần cai nghiện, Depp càng trở nên nóng tính và mất kiểm soát sau đó. Mandel cũng cho biết Depp tiêu xài hoang phí, chi khoảng 300.000 USD mỗi tháng cho nhân viên.

Nhà sản xuất âm nhạc Bruce Witkin - từng là bạn thân của Johnny Depp suốt bốn thập niên trước khi cả hai từ mặt nhau vài năm trước - nói ngôi sao Pirates of the Caribbean là người hay ghen tuông. Anh cho biết Depp thường cảm thấy khó chịu khi Heard đóng phim với các bạn diễn nam và tìm cách theo dõi, giám sát cô. Witkin cũng cho biết nhiều lần chứng kiến Depp sử dụng rượu và chất kích thích một cách công khai.

Bruce Witkin (phải) là họ hàng của Lori Anne Allison - vợ cũ Johnny Depp. Ảnh: WireImage

Ron Schnell - một chuyên gia lĩnh vực truyền thông - thống kê có hơn hai triệu bài viết trên Twitter công kích Amber Heard trong khoảng hai năm qua. Các bài này thường được đính kèm các cụm từ như "Công lý cho Johnny Depp", "Amber Heard là kẻ bạo hành", "AmberTurd", hoặc "Chúng tôi đơn giản ghét Amber Heard".

Một số nhân chứng ra tòa nhằm giúp Amber Heard chứng minh luận điểm Johnny Depp tự hủy hoại sự nghiệp của bản thân. Tina Newman - một giám đốc sản xuất ở Disney - khẳng định việc Johnny Depp mất vai trong loạt phim Pirates of the Caribbean không liên quan đến bài viết của Amber Heard trên tờ Washington Post năm 2018.

Tracey Jacobs - người đại diện cũ của nam diễn viên - nói thấy tiếc nuối khi giúp Depp trở thành ngôi sao hàng đầu Hollywood chỉ để anh tự hủy hoại sự nghiệp vì rượu và chất kích thích. Cô cũng nói Depp là người khó làm việc cùng và không trân trọng những người đã giúp anh. Tài tử sa thải Jacobs năm 2016.

Alan Blaustein - bác sĩ tâm lý từng làm việc với Depp - nói tài tử có dấu hiệu bị tổn thương tinh thần. Ông nói Depp lạm dụng chất kích thích và rượu để quên đi các nỗi đau đó. Nam diễn viên cũng thường gặp các cảm xúc tiêu cực như lo âu, thiếu kiên nhẫn.

Phiên đối tụng giữa Amber Heard và Johnny Depp nghỉ đến hết tuần, bắt đầu lại vào ngày 23/5. Vụ kiện bắt nguồn từ bài viết của nữ diễn viên trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong bài viết, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Sau những tuần đối tụng đầu tiên, phía Amber Heard cáo buộc Depp thêm tội tấn công tình dục. Nhiều nhân chứng từng làm việc với hai người như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Còn Heard thừa nhận đánh chồng cũ nhưng với mục đích tự vệ và bảo vệ em gái. Whitney - em gái Heard - cũng là nhân chứng duy nhất khẳng định từng thấy Depp đánh chị mình.

Em gái Amber Heard làm chứng Em gái Amber Heard kể lại lần thấy Johnny Depp đánh chị gái. Video: Australia News

Johnny Deppvà Amber Heard hẹn hò khi cùng đóng phim The Rum Diary (2011), kết hôn tháng 2/2015. 15 tháng sau khi cưới, Heard đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô. Depp phản pháo anh mới chính là người bị vợ bạo hành.