Tình báo Mỹ nói Iran chưa khôi phục chương trình hạt nhân sau xung đột năm 2025

Tình báo Mỹ kết luận Iran chưa khôi phục các năng lực làm giàu uranium bị phá hủy trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025.

"Sau chiến dịch Búa Đêm, chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn. Kể từ đó, họ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục lại năng lực làm giàu uranium", giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết trong văn bản điều trần gửi Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 18/3.

Đánh giá này phần nào trái ngược với những tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra khi cùng Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2. Ông chủ Nhà Trắng khi đó cáo buộc Iran theo đuổi tham vọng hạt nhân và phát triển tên lửa có tầm bắn đến Mỹ, tạo ra mối đe dọa cận kề, buộc Washington phải hành động.

Bà Gabbard không nhắc lại nhận định này khi phát biểu trước ủy ban sau đó. Khi ông Mark Warner, thượng nghị sĩ Dân chủ hàng đầu trong ủy ban, chất vấn về lý do, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết bà không có đủ thời gian để đọc toàn bộ văn bản điều trần tại phiên họp, nhưng cũng không phủ nhận đánh giá đó.

Ông Warner sau đó cáo buộc bà Gabbard "cố tình bỏ qua những phần mâu thuẫn với Tổng thống".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard tại phiên điều trần trước Thượng viện ngày 18/3. Ảnh: AP

Tại phiên điều trần, bà Gabbard cho biết Iran đã chịu đòn giáng nặng nề sau nhiều tuần bị Mỹ, Israel không kích, như Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng hàng loạt quan chức chính trị, quân sự bị hạ sát.

"Cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng chế độ Iran vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần lớn đã bị suy yếu", bà Gabbard nói. "Nếu một chế độ thù địch còn tồn tại, rất có khả năng họ sẽ bắt đầu một nỗ lực kéo dài nhiều năm để tái xây dựng lực lượng quân sự, tên lửa và UAV".

Bà Gabbard cũng chia sẻ một số đánh giá khác của cộng đồng tình báo Mỹ, như Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn đầu vẫn diễn ra. Cho đến khi các bên đạt thỏa thuận, Moskva khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì đà tấn công", bà Gabbard nói, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với mối đe dọa nếu xảy ra "vòng xoáy leo thang" ở Ukraine hoặc nơi khác, dẫn đến nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)