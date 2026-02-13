Tình báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-un đã chọn người kế nhiệm

Tình báo Hàn Quốc nhận định lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn Kim Ju-ae, cô con gái thường xuất hiện cạnh ông, làm người kế nhiệm.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 12/2 báo cáo với các nghị sĩ trong phiên họp kín của quốc hội nước này. NIS cho biết họ đưa ra nhận định trên khi xem xét hàng loạt yếu tố, trong đó có việc Ju-ae xuất hiện ngày càng nổi bật tại các sự kiện chính thức.

Trả lời truyền thông sau cuộc họp quốc hội, nghị sĩ Lee Seong-kwen cho biết NIS trước đây mô tả Ju-ae là "đang được đào tạo để trở thành người kế nhiệm", nhưng nay đã bước vào giai đoạn "được chỉ định kế nhiệm".

"Ju-ae xuất hiện tại nhiều sự kiện, gồm lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên và chuyến thăm Điện Mặt trời Kumsusan. NIS cũng ghi nhận các dấu hiệu cho thấy Ju-ae nêu ý kiến về một số chính sách nhà nước", ông Lee nói.

Nghị sĩ Park Sun-won nhận xét Ju-ae đã bắt đầu tham gia góp ý về chính sách thông qua vai trò trong các sự kiện công khai, và đang được coi như "lãnh đạo số hai" trên thực tế.

Kim Ju-ae bên cạnh bố tại lễ hạ thủy tàu khu trục ở Nampo, tháng 4/2025. Ảnh: KCNA

NIS tuyên bố sẽ theo dõi sát việc Ju-ae có tham dự đại hội đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng hay không. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất của nước này, tổ chức 5 năm một lần, nơi Bình Nhưỡng công bố các ưu tiên chính sách cho 5 năm tới.

Kim Ju-ae là con gái của ông Kim và bà Ri Sol-ju. Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022.

Kể từ đó, Ju-ae thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, tháp tùng bố tới các sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 9/2025. Truyền thông Triều Tiên gọi Ju-ae là "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu.

NIS tin rằng ông Kim có một con trai lớn hơn, nhưng Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này.

Đức Trung (Theo AP, Korea Times, KCNA)