Con gái ông Kim Jong-un lần đầu thăm Điện Mặt trời Kumsusan

Hình ảnh từ truyền thông Triều Tiên cho thấy Kim Ju-ae, con gái lãnh đạo Kim Jong-un, lần đầu có chuyến thăm Điện Kumsusan, nơi đặt thi hài ông và cụ nội cô.

Ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải hôm nay cho thấy Kim Ju-ae xuất hiện bên cạnh cha mẹ cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên tại sảnh chính Cung điện Mặt trời Kumsusan trong chuyến thăm ngày 1/1.

"Các thành viên tham gia tái khẳng định quyết tâm sắt đá trong việc thực hiện trung thành trách nhiệm và nghĩa vụ ở tuyến đầu nhằm hiện thực hóa sự nghiệp thiêng liêng vì thịnh vượng và phát triển vĩnh cửu của đất nước Triều Tiên vĩ đại cũng như nâng cao phúc lợi của nhân dân, đoàn kết ủng hộ tư tưởng và sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un", KCNA đưa tin về chuyến thăm.

Kim Ju-ae (váy áo nâu) đứng cạnh cha, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong chuyến viếng thăm Điện Mặt trời Kumsusan ngày 1/1. Ảnh: KCNA

Điện Mặt trời Kumsusan là nơi lưu giữ thi hài cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, thân sinh ông Kim Jong-un, và người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành, ông nội ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-il sinh ngày 16/2/1942, mất ngày 17/12/2011. Ông lãnh đạo Triều Tiên trong 17 năm, kể từ sau khi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành qua đời ngày 8/7/1994.

Đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae công khai đến viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan. Trước đó, cô cũng hiện diện trong sự kiện chào mừng năm mới của KCNA.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023 ông Kim Jong-un đến thăm Điện Kumsusan nhân dịp năm mới. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Kim Jong-un hầu như năm nào cũng viếng Điện vào ngày đầu năm mới, nhưng đã bỏ qua vào các năm 2018, 2024 và 2025.

Kim Ju-ae là một trong ba con của ông Kim và bà Ri. Cô được cho là sinh năm 2012, là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022, khi ông Kim dẫn con gái tới thị sát bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Kể từ đó, Ju-ae thường xuất hiện trên truyền thông, tháp tùng bố tới các sự kiện quan trọng, khiến nhiều người cho rằng cô là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Kim.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Chosun)