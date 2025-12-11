Tình báo Đan Mạch lần đầu coi Mỹ là 'mối đe dọa an ninh tiềm tàng'

Tình báo Quân đội Đan Mạch lần đầu tiên coi Mỹ là mối đe dọa an ninh tiềm tàng, khi quan hệ hai nước căng thẳng liên quan đến đảo Greenland.

Cơ quan Tình báo Quân đội Đan Mạch (DDIS), một trong hai tổ chức tình báo chủ chốt của quốc gia Bắc Âu, trong đánh giá công bố ngày 10/12 nhận định "Mỹ ngày càng ưu tiên lợi ích của nước này và đang sử dụng sức mạnh kinh tế, công nghệ như một công cụ quyền lực cả với đồng minh lẫn đối tác".

DDIS nhận định Mỹ ngày càng quan tâm đến Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc chủ quyền của Đan Mạch, giữa lúc các siêu cường gia tăng cạnh tranh tại khu vực Bắc Cực. Điều này khiến Mỹ trở thành "mối đe dọa an ninh tiềm tàng đối với Đan Mạch", bản đánh giá của cơ quan này có đoạn.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

"Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế, trong đó có việc đe dọa áp thuế cao, để thực thi mục đích và thậm chí không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự cả đối với các đồng minh", DDIS giải thích.

DDIS vẫn đánh giá "Nga và Trung Quốc là rủi ro an ninh chính" mà Đan Mạch phải đối mặt trong lúc tình hình khu vực đã trở nên nghiêm trọng hơn. "Biển Baltic là khu vực có nguy cơ lớn nhất xảy ra đụng độ quân sự giữa Nga và NATO", theo cơ quan tình báo Đan Mạch.

Theo DDIS, sự không chắc chắn trong vai trò của Mỹ với tư cách bên đảm bảo an ninh cho châu Âu "khiến nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tấn công lai nhằm vào NATO gia tăng". Trong khi đó, Trung Quốc "tiếp tục sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự, thách thức ảnh hưởng của phương Tây".

Tấn công lai là thuật ngữ dùng để chỉ hình thức tác chiến kết hợp nhiều phương thức từ chính trị, quân sự cho tới tác chiến trên không gian mạng.

Mỹ, Nga và Trung Quốc chưa bình luận về đánh giá của DDIS.

Tàu tuần tra Lauge Koch của Đan Mạch đậu tại cảng Nuuk, đảo Greenland ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Tình báo Đan Mạch đưa ra nhận định sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố ông muốn Mỹ kiểm soát đảo Greenland, gây ra căng thẳng giữa hai quốc gia thành viên NATO. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ kiểm soát hòn đảo bằng biện pháp quân sự.

Greenland nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Mỹ. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)