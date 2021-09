Tình bạn khác lạ của Elon Musk và Larry Page

Elon Musk và Larry Page xem nhau như anh em, nhưng nhiều lần tranh cãi vì quan điểm công nghệ của cả hai trái ngược nhau.

"Họ có một mối quan hệ khá vui vẻ", Ashlee Vance, tác giả cuốn Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future (Elon Musk: Tesla, SpaceX và Sứ mệnh tìm kiếm tương lai), nhận xét hồi năm 2015. "Khi Elon ở Thung lũng Silicon, ông ấy thường không ở nhà mà đến khách sạn ở hoặc nhà bạn bè. Nhà của Larry là nơi Elon đến bất cứ lúc nào ông ấy muốn". Trong sách, Larry Page cũng nói về Musk: "Anh ấy như người vô gia cư vậy. Nghe hài hước nhưng đúng là thế.

Theo Vice, tình bạn giữa Musk và Page được xem là mối quan hệ thân thiết hiếm có trong giới công nghệ tại Thung lũng Silicon. Họ có thể chơi điện tử và chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời.

Elon Musk (trái) và Larry Page (giữa) trong một sự kiện năm 2019. Ảnh: Flickr/Doug Dirac Delta

"Đôi khi anh ấy gửi email, nhưng thường là tôi sẽ nhận được tin nhắn rằng 'tôi không biết ở đâu tối nay, tôi có thể đến nhà cậu không'. May là tôi chưa đưa chìa khóa hay tài sản gì cho anh ấy", Page đùa vui.

Năm 2014, nhà đồng sáng lập Google từng nói muốn giao toàn bộ tài sản của mình cho Musk sau khi chết, thay vì làm từ thiện. "Bạn biết đấy, nếu hôm nay tôi bị xe buýt đâm, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản cho Elon Musk", Page chia sẻ trên Vox.

Page nói ông được truyền cảm hứng về tầm nhìn của Musk trong các dự án hỗ trợ nhân loại. Ông muốn dành toàn bộ tài sản của mình cho sứ mệnh này, thậm chí từng khuyến khích mọi người nên ủng hộ tiền cho các dự án của Musk.

Cả hai thỉnh thoảng gặp nhau tại một căn hộ bí mật của Google ở Palo Alto và cùng nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin bàn về các ý tưởng mới "có vẻ kỳ lạ nhưng tuyệt vời". Năm 2016, khi Tesla ra ôtô mới, Musk cũng mời Brin và Page đi lái thử đầu tiên.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Musk và Page cũng chung quan điểm. Họ không ít lần tranh cãi với nhau, nhất là liên quan đến tương lai của AI. CEO SpaceX thường bày tỏ lo ngại về AI. Từ 2014, ông đánh giá việc phát triển công nghệ này giống như "triệu hồi một con quỷ".

Nhưng Page không nghĩ vậy. Nhiều năm qua, Google đầu tư mạnh vào AI với mục tiêu tự động hóa và thay thế sức người. Musk cho rằng công ty của bạn mình đang "gây ra sự sụp đổ cho nhân loại" bằng các cỗ máy AI, và cuối cùng sẽ tạo ra một loại robot siêu thông minh có thể tiêu diệt loài người.

"Musk nói Page có thể đang làm một việc mà trong đó tạo ra các AI xấu xa, có thể gây nên sự kết thúc của nhân loại", Vance viết trong cuốn sách. "Ông ấy nghĩ Page có một trái tim tốt, nhưng gần như là quá tốt đến mức ngây thơ và không nhận ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai".

Elon Musk hiện đầu tư hơn 10 triệu USD vào Future of Life Institute - một tổ chức nghiên cứu về sự an toàn của AI. Mục đích của ông là giữ cho trí tuệ nhân tạo luôn "thân thiện" với con người.

Trong khi đó, Google muốn phát triển AI theo hướng đa dạng hơn. Larry Page từng phát biều hồi 2015 rằng mục tiêu của công ty là "cố gắng phát triển AI để tạo điều kiện cho loài người tiếp cận với các dạng kiến thức mới".

Đỉnh điểm của tranh luận là vào 2018. Khi đó, Giáo sư Max Tegmark thuộc Đại học MIT ra cuốn Life 3.0: Being Human In The Age of Artificial Intelligence (Cuộc sống 3.0 - Con người trong thời đại AI) và mời Larry Page và Elon Musk tham gia. "Cuộc trò chuyện bên ly cocktail về nội dung cuốn sách của tôi sau đó biến thành một cuộc tranh cãi nảy lửa", Tegmark kể lại.

Ông cho biết, Page luôn ám chỉ Musk đang nghĩ đến một tương lai tiêu cực, nơi chỉ có các lãnh chúa robot, còn con người bị đàn áp. "Lo ngại của Page là chứng hoang tưởng về AI của những người như Musk có thể khiến tương lai AI không được phát triển như kỳ vọng", Tegmark nói. "Page nhiệt tình ủng hộ một tương lai không tưởng, nơi con người và robot cùng tồn tại hòa bình".

Trong khi đó, Musk tin robot là tác nhân không thể tránh khỏi của cái chết. Ông liên tục yêu cầu Page phải làm rõ các lập luận, chẳng hạn tại sao lại tự tin rằng cuộc sống kỹ thuật số sẽ không phá hủy. Đáp lại, Page nói Musk là "người theo chủ nghĩa loài", coi một số dạng sống nhất định là thấp kém chỉ vì chúng dựa trên silicon chứ không phải carbon.

"Page muốn thuyết phục bạn mình rằng cuộc sống kỹ thuật số sẽ là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa vũ trụ, rằng con người nên tiếp tục phát triển và thích nghi thay vì cố gắng ngăn chặn", Tegmark kể. "Page lại nghĩ cuộc sống của con người cần được lan rộng khắp thiên hà, và sẽ tốt nhất dưới hình hài kỹ thuật số".

Cuối cùng, cả hai ra về trong tâm trạng vui vẻ. Tuy vậy, từ đó đến nay, cả Larry Page và Elon Musk ít nhắc đến nhau trên truyền thông. Musk vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng lớn về đào hầm đường bộ, robot, xe tự lái, hàng không, chinh phục vũ trụ... tại các công ty do mình thành lập. Còn Page đã rời khỏi vị trí điều hành Google từ cuối 2019 và tập trung vào công việc từ thiện.

