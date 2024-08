Tình bạn gần 30 năm của Brad Pitt và George Clooney

Tài tử Brad Pitt và George Clooney là bạn thân gần 30 năm, luôn ủng hộ và hỏi thăm tình hình nhau.

Trong bài phỏng vấn trên GQ tháng 9, hai tài tử cho biết tình bạn giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, xem việc thi thoảng liên lạc là một phần quan trọng trong mối quan hệ. "Khi cuộc sống phức tạp hơn, bạn cần phải đảm bảo những người xung quanh đều bình an", George Clooney nói.

Bức ảnh được chụp tại điền trang Chateau Miraval, Pháp của Brad Pitt. Ảnh: GQ

Brad Pitt nhận xét Clooney thông thái, hiểu nhiều chuyện người khác không biết nên anh luôn tìm đến bạn mỗi lúc khó khăn. Cả hai quen biết nhau từ những năm 1990, cùng trải qua nhiều ngã rẽ, áp lực và tranh đấu trong ngành. Pitt bộc bạch: "Tôi không biết nói thế nào về tình bạn này, tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt khi chúng tôi có thể làm điều gì đó cùng nhau".

Cũng trong bài phỏng vấn, Pitt dùng hình ảnh linh dương cố gắng chạy thoát đàn sư tử và báo để ẩn dụ sự cô đơn và nỗi sợ danh tiếng đem lại. Từ đó, anh biết ơn diễn viên George Clooney đã trở thành chỗ dựa tinh thần. "Bạn chỉ có thể vượt qua tất cả khi bàn chân cảm nhận mặt đất. Đó là lý do bạn cần tìm thấy niềm an ủi chân thành. Tôi biết Clooney sẽ luôn ủng hộ mình và tôi cũng đứng về phía anh", Pitt cho biết.

Đáp lại lời cảm ơn, George Clooney đánh giá cao sự chăm chỉ của Brad Pitt. Clooney cho rằng dù Pitt vẫn cần một chút may mắn cho sự nghiệp, sao Fight Club đã có thể tự tạo vận may nhờ thời gian dài nỗ lực cho mọi vai diễn.

Khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về nhau, Brad Pitt cho biết anh quý George Clooney từ lúc thấy tài tử The American chỉ trích các tay săn ảnh một ngày sau cái chết của Công nương Diana. Trong một khoảnh khắc, Pitt nhận ra Clooney có những tố chất mà anh và những người còn lại không có, mang tầm vóc của một nhà lãnh đạo.

George Clooney và Brad Pitt tạo dáng trên tạp chí. Ảnh: GQ

Cả hai hợp tác lần đầu trong Confession of a Dangerous Mind (2002), tiếp tục đóng Burn After Reading (2008) và ba phần Ocean (2001-2007) cùng nhau. Đôi bạn sẽ tái hợp trong phim hài - hành động Wolfs do Jon Watts đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 20/9. Bộ đôi vào vai các chuyên gia dọn dẹp hiện trường, giúp khách hàng che đậy tội ác.

Theo nguồn tin của People, Wolfs là dự án lớn nên cả hai đều dành nhiều quan tâm. "Hai người rất hào hứng với màn hội ngộ, tận hưởng quá trình quay", người này nói thêm. Ngoài vai trò diễn viên chính, George Clooney và Brad Pitt là những nhà sản xuất của bộ phim.

Trích đoạn trailer 'Wolfs' Trích đoạn trailer phim "Wolfs" (tên tiếng Việt là "Sói thủ đối đầu"). Video:Sony Pictures Vietnam

Brad Pitt sinh năm 1963, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua, đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA. Theo The Numbers, các phim nghệ sĩ đóng chính kiếm khoảng năm tỷ USD doanh thu.

Diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Anh và Jolie có sáu con, gồm ba con nuôi và ba con ruột nhưng hầu hết đã bỏ họ bố. Sau khi chia tay Jolie, tài tử bị đồn yêu nhiều diễn viên, người mẫu nhưng anh không phản hồi. Hiện Pitt hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, 32 tuổi.

George Clooney sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Tài tử từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Tài tử làm đám cưới với luật sư Amal Clooney tại Italy tháng 9/2014. Cả hai hiện sống cùng cặp song sinh - một trai một gái, sáu tuổi - trong biệt thự 14 triệu USD tại Berkshire, Anh. Năm 2021, diễn viên mua nhà ở Pháp, chỉ cách điền trang của Brad Pitt vài phút lái xe.

Phương Thảo (theo GQ, People)