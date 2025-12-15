Tình bạn của Rosé và Bruno Mars

Rosé (Blackpink) nói mối quan hệ của cô và Bruno Mars như anh em trong nhà, hòa hợp nhưng vẫn nhiều lúc cãi cọ.

Ngày 11/12, tạp chí Billboard có bài phỏng vấn Rosé, 28 tuổi, và Bruno Mars, 40 tuổi, dịp nhìn lại một năm thành công của bản hit APT.. Cả hai ôn lại nhiều chuyện hậu trường sáng tác và quay MV, những kỷ niệm giúp họ trở thành bạn bè thân thiết. Theo trang tin, cuộc trò chuyện diễn ra qua Zoom do Bruno Mars đang ở Los Angeles, Mỹ, còn Rosé có lịch trình tại Seoul, Hàn Quốc.

Bruno Mars và Rosé tại hậu trường lễ trao giải Mama ở Nhật Bản năm 2024. Ảnh: Instagram/ Bruno Mars

Trong cuộc trò chuyện với Billboard, Bruno Mars cho biết chưa từng chứng kiến một bài nhạc Hàn Quốc nào có sức ảnh hưởng đến thế, kể từ khi Gangnam Style của Psy khuấy đảo làng nhạc năm 2012.

Hai người gặp nhau lần đầu tại studio của Bruno Mars ở Los Angeles mùa hè năm 2024, dưới sự sắp xếp của hãng thu Atlantic. Thời điểm ấy, Rosé đang trong quá trình sản xuất album solo đầu tay - Rosie, làm quen với hoạt động solo. Cô cho biết đã tranh thủ hỏi đàn anh nhiều lời khuyên vì nghĩ đây có thể là dịp duy nhất được nói chuyện với anh.

Ban đầu, Bruno Mars thừa nhận cảm thấy áp lực trước những câu hỏi của Rosé vì cô xuất thân từ nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu. Nhưng qua những cuộc trao đổi về âm nhạc, cả hai dần trở nên thân thiết. Giai đoạn lên ý tưởng cho MV APT., Rosé tiết lộ Bruno Mars đưa ra nhiều đề xuất ngớ ngẩn đến mức cô nghĩ anh không nghiêm túc, chẳng hạn như việc anh muốn cùng cô đeo những chiếc kính hình ngôi sao quá khổ.

Ca khúc 'APT' MV "APT." hiện đạt hơn 2,2 tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Rosé

Cô sốc trước cách đàn anh tư duy, nhưng sau này nhận ra từng chi tiết nhỏ trong MV đều lấy cảm hứng từ những câu nói đùa của anh. Cô vui khi chúng có thể hợp thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Bruno Mars cũng dạy Rosé cách chơi trống cho một số cảnh, khen cô học nhanh. Anh còn đồng sáng tác đĩa đơn Number One Girl của cô, cho đàn em lời khuyên khi bị bí ý tưởng. Ngoài hai bài hát trong album mới, họ hợp tác trong một ca khúc khác nhưng chưa công bố.

Trong lần phỏng vấn riêng với Billboard, Rosé nhận xét Bruno Mars là vừa là một người thầy tận tâm, vừa là một người bạn tốt. Đôi khi, anh giống cổ động viên nhiệt tình hay một người đáng tin cậy để tham khảo ý kiến. Dù vậy, cả hai cũng không tránh khỏi cảnh bất đồng quan điểm. Hai người từng cãi nhau trước khi quay MV rồi làm lành tại trường quay.

Bruno Mars biểu diễn cùng Rosé tại concert "DEADLINE" của Blackpink chặng Los Angeles hồi tháng 7. Ảnh: Instagram/ Rosé

Rosé có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung, sinh năm 1997 tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình năm tám tuổi. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò giọng ca chính nhóm Blackpink. Tháng 6/2020, cô đứng thứ tám trong Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á do ấn phẩm TC Candler Asia bình chọn. Hồi tháng 4, nghệ sĩ thuộc danh sách top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Bruno Mars có tên thật Peter Gene Hernandez, sinh năm 1985 tại thủ phủ Honololo của bang Hawaii, Mỹ. Anh có nhiều đĩa đơn đạt doanh thu kỷ lục, thắng loạt giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực. Tháng 8/2024, anh kết hợp Lady Gaga trong nhạc phẩm Die with a smile, tiếp tục gây sốt toàn cầu.

APT. ra mắt tháng 10/2024, là đĩa đơn mở màn album Rosie. Không lâu sau khi phát hành, ca khúc gây sốt toàn cầu và thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đa quốc gia. Vũ đạo trong bài còn tạo xu hướng trên TikTok, được đông đảo người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung thực hiện theo. Tên nhạc phẩm bắt nguồn từ trò chơi uống rượu truyền thống, mang tên Apartment (Căn hộ), của Hàn Quốc, thường được chơi ở những lần bạn bè tụ họp. Tháng 11, bài hát lọt vào danh sách đề cử của Grammy 2026, tranh hai hạng mục chính là Bản thu âm và Bài hát của năm.

Phương Thảo (theo Billboard)