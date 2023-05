'Nữ hoàng Rock n Roll' Tina Turner qua đời

Thụy SĩTina Turner - "Nữ hoàng nhạc Rock n Roll" Mỹ - qua đời ở tuổi 83 vì bệnh tuổi già, ngày 24/5.

Bernard Doherty, đại diện nghệ sĩ xác nhận trên The Guardian: "Tina Turner, Nữ hoàng nhạc Rock n Roll' qua đời thanh thản, sau thời gian dài bệnh tại nhà riêng ở Kusnacht gần Zurich, Thụy Sĩ". Những năm cuối đời, bà gặp nhiều vấn đề sức khỏe, mắc bệnh ung thư ruột năm 2016 và trải qua ca ghép thận năm 2017. Năm 2013, bà từng bị đột quỵ.

Tina Turner sinh năm 1939 ở Mỹ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, hôn nhân. Năm ca sĩ 11 tuổi, mẹ bỏ nhà đi, hai năm sau đó bố Tina tái giá. Tuổi thơ nghệ sĩ là những ngày tháng tá túc ở nhà ông bà và người thân.

Năm 17 tuổi, Tina gặp ca sĩ - người đưa bà lên đỉnh cao sự nghiệp. Suốt thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, cặp Ike và Tina Turner Revue nổi lên với những bản nhạc huyền thoại như I Can't Believe What You Say, album Come Togethe,Workin' Together, đặc biệt là ca khúc Proud Mary - bản hit lớn nhất của họ, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard 100, giành giải thưởng Grammy "Màn song ca/kết hợp hay nhất".

Thập niên 1980, Tina Turner định vị bản thân là nữ hoàng của dòng nhạc Rock'n'Roll. Sự nghiệp của bà gián đoạn một thời gian do biến động hôn nhân, sau đó trở lại rực rỡ. Daphne A Brooks - giáo sư nghiên cứu về những người Mỹ gốc Phi tại Đại học Yale (Mỹ), viết trên The Guardian: "Giữa những năm 1980, Tina đã tạo nên lịch sử: Những bước đi táo bạo để từ một phụ nữ trung niên Mỹ gốc Phi, vượt qua trở ngại cá nhân, đạt tới đỉnh cao".

Khi bắt đầu solo, âm nhạc của Tina phần nhiều thể hiện sự độc lập và nữ quyền, đặc biệt album Private Dancer (1984). Camille Paglia - nhà phê bình xã hội và chuyên gia nữ quyền - nhận xét về các ca khúc trong album: "Nếu I Might Have Been Queen là tiếng ca về sự hồi sinh của Tina về hôn nhân, Private Dancer lại bộc lộ sức mạnh khổng lồ của bà. What Love Got To Do With It nhấn mạnh vào tự do triệt để trong lựa chọn tình dục của phụ nữ".

Trong sự nghiệp, bà giành 12 giải Grammy, trong đó có giải Thành tựu trọn đời. Rolling Stones xếp Tina thứ 63 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại và thứ 17 trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Cuộc đời và sự nghiệp của bà có ảnh hưởng lớn tới một số ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Beyoncé, Meshell Ndegocello, Nikka Costa, Rihanna, Cardi B...

Dù là người kiến tạo thành công cho Tina, Ike Turner mang đến cho bà nhiều đau khổ hôn nhân. Ike bắt đầu nghiện ma túy từ những năm 1970, đánh đập và lăng mạ Tina. Thậm chí, theo USA Today, người chồng bắt nữ ca sĩ đến nhà thổ ngay trong đêm tân hôn. Bà từng tự tử bất thành trong một lần lưu diễn. Sau khi ly hôn Ike năm 1978, Tina né tránh nhiều mối quan hệ trong thời gian dài, tập trung sự nghiệp.

Chín năm sau đổ vỡ hôn nhân với Ike, Tina gặp gỡ Erwin Bach - giám đốc điều hành một công ty âm nhạc Đức, tại bữa tiệc của hãng thu âm EMI ở London (Anh). Erwin kém Tina 16 tuổi - lớn hơn con trai cả của bà ba tuổi. Khi Tina liên tiếp mắc bệnh, thậm chí nghĩ đến cái chết, Erwin trở thành chỗ dựa của bà. Nghệ sĩ tuyên bố giải nghệ từ năm 2000, tận hưởng tuổi già ở Thụy Sĩ.

