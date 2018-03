Hai bảo vệ chung cư Carina cứu hàng chục người thoát khỏi đám cháy

Cháy chung cư ở Sài Gòn, 13 người tử vong

Hai bảo vệ trẻ ngồi thẫn thờ trong phòng trọ, chiều 23/3. Chân tay, mặt mũi họ lấm lem tro bụi do dập lửa, cứu người thoát khỏi vụ cháy chung cư Carina, quận 8.

An, Sang và ông Trần Văn An (43 tuổi) là bảo vệ chung cư này, có mặt tại tầng hầm khi lửa bùng phát. "Hai đứa em cầm bình chữa cháy xịt vô đám xe máy đang nổ và cháy rừng rực, chú Văn An chạy lên các tầng lầu tri hô người dân. Đời em chưa bao giờ thấy cháy khủng khiếp như vậy nhưng lúc đó không thấy sợ gì cả", An kể.

Dù cứu được nhiều người nhưng hai thanh niên nói rất buồn vì hậu quả quá lớn, đồng nghiệp tử vong. Ảnh: Đ T.

Khói lửa mỗi lúc một lớn, An và Sang vứt bình chữa cháy, chạy lên trên để cứu người. Trong bóng tối nhập nhoạng, nhiều cư dân đang chạy rầm rập ở cầu thang thoát hiểm. Hai bảo vệ gào lên cho những ai ở gần thì chạy xuống tầng G, còn ở cao hơn thì chạy lên tầng trên cho dễ thở.

Thông thuộc đường đi, hai nam thanh niên chạy đến căn hộ ở lầu một có ban công. Họ phá cửa ném tất cả nệm trong nhà xuống đất, lấy ga giường và rèm cửa làm dây, biến nơi đây thành lối thoát hiểm. Tiếp đó, họ chia nhau chạy lên trên kêu người dân xuống căn hộ này, lấy thêm thang bắc cho mọi người có hai đường trèo xuống.

Khi An chạy ra hành lang lầu một, phát hiện mẹ con chị Thanh Lam (30 tuổi) đang kiệt sức vì ngộp khói, nên vội kêu vào căn hộ để thoát ra cùng hàng chục người khác.

Khí nóng và khói từ hầm tuôn lên càng lúc càng đặc quánh, trời tối đen vì điện cúp, tiếng la hét của người dân, tiếng chân chạy rầm rập... khiến chung cư chìm trong hoảng loạn. "Không nhanh sẽ có nhiều người chết, nghĩ thế nên em gắng chạy lên cao báo động", An cho biết.

Đến lầu 8, nam bảo vệ thấy nhiều cụ già đang lập cập đi xuống, cậu lập tức cõng một người chạy xuống đất rồi lại chạy ngược lên cõng người khác. "Mỗi lần chạy lên lại thấy nhiều trẻ em, em nhờ các anh thanh niên mỗi người cõng một bé. Em chỉ biết làm vậy thôi chứ không biết làm gì", An nói.

Cũng như đồng nghiệp, Sang không nhớ trong hơn nửa giờ đã chạy lên xuống cõng bao nhiêu người già, trẻ em ra ngoài; bao nhiêu người đã thoát được từ lối ban công căn hộ ở tầng một.

Chị Lam một trong những người được bảo vệ chung cư Carina cứu khỏi đám cháy đầu tiên. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

Khi Cảnh sát PCCC có mặt, khói đã bốc lên nghi ngút, An và Sang tiếp tục chỉ đường, đập cửa từng phòng cho lực lượng chức năng hướng dẫn cư dân thoát nạn và giải cứu người mắc kẹt...

"Tụi em đi tìm chú Văn An nhưng khu vực cầu thang bộ đã mắc kẹt, không có thông tin gì. Đến trưa mới hay chú mất. Chú ấy làm ở đây hơn 4 năm, rất hòa đồng nên ai cũng quý mến. Nghe nói chú rất vất vả vì phải nuôi mẹ già và con nhỏ...", An rưng rưng.

Hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h, tại tầng hầm chung cư Carina khiến 13 người chết, hơn 50 người bị thương; 13 ôtô và 150 xe máy bị thiêu rụi.

Theo điều tra ban đầu, một xe máy bất ngờ phát nổ, sau đó lửa lan sang những xe khác. Khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng trên mở tung do bị chêm gạch, khói lùa lên rất mạnh. Hệ thống chữa cháy tự động gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi lửa khói đã rất lớn.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho rằng, nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng do có tác động cài đặt gây nổ.

Tuyết Nguyễn