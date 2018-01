Ôtô chở 5 người lật xuống hố

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bá Hậu.

Chiều 22/1, ôtô 5 chỗ biển Nghệ An đang chạy trên quốc lộ 7, đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An) thì lật ngửa xuống hố sâu hơn 2m. 5 người trên xe, trong đó có 2 trẻ em, bò được ra ngoài. May mắn không ai bị thương nặng. Riêng ôtô dập nát nhiều bộ phận.

Nạn nhân cho hay, xe chở người thân đi ăn cưới ở huyện Tương Dương (Nghệ An), đang trên đường trở về nhà tại huyện Nam Đàn thì lốp trước bên trái bị nổ. Ôtô loạng choạng vài phút rồi lật.

Đến xử lý vụ tai nạn, cảnh sát giao thông khẳng định ôtô 5 chỗ không va chạm với phương tiện nào khác.