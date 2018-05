Hành khách Trung Quốc bị đình chỉ bay vì dọa có bom

Trưa 3/5, nữ du khách Trung Quốc trong khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng) đã lớn tiếng, rồi bất ngờ dọa mang theo bom, buộc cả nhà ga phải sơ tán hành khách để đảm bảo an toàn.

Nữ hành khách được cách ly, kiểm tra người và hành lý. Tuy nhiên, lực lượng an ninh sân bay không phát hiện bom hoặc chất gây nổ.

Cảng hàng không đã lập biên bản xử lý. Do hành khách là người nước ngoài, đơn vị này đã thông báo sự việc tới Công an Hải Phòng và Bộ Công an để giải quyết. Trước mắt, nữ hành khách bị đình chỉ bay tại sân bay Cát Bi.

Theo Nghị định 91/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nếu hành khách thông tin sai về việc có bom hay chất nổ có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay, sẽ bị phạt tiền và mức cao nhất là 50 triệu đồng.