Cục trưởng Đường sắt nhận 'phê bình nghiêm khắc' sau nhiều vụ tai nạn

Ngày 12/7, Cục Đường sắt đã gửi Bộ Giao thông Vận tải kết quả xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau các vụ tai nạn đường sắt vào tháng 5. Việc xử lý trách nhiệm này được thực hiện theo đề nghị của Bộ trưởng Giao thông.

Cụ thể, Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhận trách nhiệm phê bình nghiêm khắc và chịu hình thức kỷ luật của Bộ Giao thông do liên đới trách nhiệm; Phó cục trưởng Khương Thế Duy nhận hình thức kỷ luật khiển trách do phụ trách công tác an toàn đường sắt.

Ngoài ra, lãnh đạo các phòng tham mưu và cán bộ thanh tra an toàn của Cục Đường sắt gồm 3 người chịu kỷ luật khiển trách; 11 người chịu hình thức phê bình nghiêm khắc.

Tàu SE19 va chạm với xe chở đá tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Cũng liên quan đến xử lý trách nhiệm cá nhân sau các vụ tai nạn, trong tháng 6, Tổng công ty đường sắt (VNR) đã kỷ luật hơn 30 nhân viên các cấp từ phê bình nghiêm khắc đến sa thải.

Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc VNR và ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc, tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu và quyết định phê bình nghiêm khắc hai lãnh đạo này, nhẹ hơn hình thức hai ông tự nhận.