Cục cảnh sát giao thông đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ôtô

Việc đấu giá biển số xe đã được Cục CSGT (Bộ Công an) đề xuất từ năm 1993, thời điểm đó một số địa phương như Hải Phòng tổ chức đấu giá biển số xe, tuy nhiên do dư luận xã hội chưa đồng thuận nên Thủ tướng đã yêu cầu dừng triển khai. Sau đó Bình Thuận, Nghệ An là hai địa phương tổ chức đấu giá biển số xe, số tiền thu được hàng tỉ đồng để hỗ trợ người nghèo. Nhưng do thiếu nhiều cơ sở pháp lý nên hai tỉnh này cũng tạm dừng hoạt động trên.