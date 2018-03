Chuyên gia giao thông: Tài xế xe khách không thể tránh được tai nạn

Chiều 18/3, xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 12 cùng 7 chiến sĩ nhận nhiệm vụ lên đường cứu hộ hai nạn nhân bị mắc kẹt trên xe khách 16 chỗ, gặp nạn ở km203 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội). Thời điểm đó trên cao tốc có 3 vụ tai nạn, hàng chục km đường bị ùn tắc. Rời trung tâm huyện Thường Tín, xe cứu hỏa chạy ra ngã ba nút giao gần trạm thu phí huyện, hú còi xin đường để chạy ngược chiều vào cao tốc. Khi vừa chuyển sang làn cao tốc, xe cứu hỏa bị xe khách giường nằm đâm ngang hông trái. 6 chiến sĩ bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, một người tử vong. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe. Tài xế xe khách Đỗ Hùng Mạnh cho rằng trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, xe cứu hỏa lao nhanh từ đường nhánh ra và chạy ngược chiều, khoảng cách hai xe chỉ hơn 10m nên không xử lý kịp. Xe khách chạy với tốc độ 87 km/h. Tài xế xe cứu hỏa phân trần nhận được chỉ đạo của chỉ huy là đi ngược chiều, khi gặp xe khách "đã cố gắng đánh lái để tránh, nhưng không kịp". Công an huyện Thường Tín đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn lên Phòng hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) để làm rõ nguyên nhân. Xe khách và xe cứu hỏa đã được đưa về bãi giữ của Công an huyện Thường Tín để khám nghiệm.