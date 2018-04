Cảnh sát trật tự Hải Phòng đu người trên đầu xe tải

Cảnh sát trật tự thuộc tổ cảnh sát giao thông trật tự xuống đường xử lý ôtô tải.

14h ngày 11/4, anh Trần Văn Đại (31 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) lái xe tải chở gạch thuê từ tỉnh Hải Dương về giao tại Hải Phòng. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp, anh Đại cho xe dừng bên đường.

Tổ Cảnh sát giao thông trật tự (Công an quận Lê Chân) ra tín hiệu kiểm tra, song tài xế Đại không chấp hành, lái xe bỏ đi. Một cảnh sát trật tự đứng phía trước đã nhảy lên capo, một tay kẹp quyển sổ, một tay bám chặt cần gương chiếu hậu.

Xe tải chạy được vài trăm nét thì dừng tại ngã tư giao với đường Thiên Lôi để cảnh sát nhảy xuống. Một cảnh sát giao thông đã dựng xe máy, chặn đầu xe tải.

Sau cuộc đôi co, tài xế Đại nhấn ga bỏ đi, húc đổ xe máy. Anh này đổ cho công an dựng xe máy sát đầu xe tải, vào điểm mù nên không nhìn thấy… Tài xế xe tải đã bị đưa về trụ sở công an lập biên bản.

Tài xế cho rằng công an dựng xe máy khuất tầm nhìn nên húc phải.

Tối 11/4, trung tá Trần Đức Tùng, Đội trưởng Cảnh sát giao thông trật tự (Công an quận Lê Chân) cho biết tổ công tác đang tạm giữ phương tiện và làm việc với lái xe Trần Văn Đại.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng, tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Võ Nguyên Giáp đã được Ban giám đốc Công an thành phố phân tuyến, giao cho cấp Phòng đảm trách nhiều năm nay. Trong đó Đội cảnh sát giao thông số 2 - Cầu Rào phụ trách tuyến đường Võ Nguyên Giáp và một số tuyến như: Phạm Văn Đồng, Lạch Tray và Lê Hồng Phong.

Do vậy, Đội Cảnh sát giao thông trật tự thuộc Công an quận Lê Chân không được tuần tra, chốt xử phạt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, trừ khi được lãnh đạo ngành điều động hỗ trợ cho Đội cảnh sát giao thông số 2.