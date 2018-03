Bốn vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Xe cứu hỏa đâm trực diện xe khách khiến 4 người thương vong

Lúc 16h ngày 18/3, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nam về Hà Nội, tại khu vực gần cầu Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), xe khách 16 chỗ va chạm với một xe ben chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, ba người bị thương. Đoạn cao tốc qua huyện Thường Tín bị ùn tắc khoảng 4-5 km.

Khoảng 15 phút sau, cách 6-7 km tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn giữa bốn ôtô làm các phương tiện bị hư hỏng. Ở làn bên kia, một xe đầu kéo chạy hướng Hà Nội đi Hà Nam đã đâm vào dải phân cách giữa của cao tốc. Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông hơn một km.

Xe đầu kéo đâm vào dải phân cách. Ảnh: Bá Đô

Vụ tai nạn thứ tư xảy ra lúc 16h30 tại gần nút giao Pháp Vân, một xe khách giường nằm 45 chỗ đã bất ngờ va chạm với một xe cứu hoả chạy ngược chiều đang đi làm nhiệm vụ. Sự cố làm hai xe chắn ngang đường, gây tắc nghẽn 5-7km. Phần đầu xe khách tông sâu vào bên trái thân xe cứu hoả. Hai tài xế đều bị thương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ va chạm chiếc xe chữa cháy đang di chuyển ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để cấp cứu nạn nhân của vụ tai nạn trước đó tại đây. 4 chiến sĩ và 5 người trên xe khách bị thương”.

Ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc. Ảnh: Bá Đô.

Theo lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 7 (Cục Cảnh sát giao thông), các vụ tai nạn đồng loạt xảy ra do trời mưa to và trời tối nhanh nên có thể ảnh hưởng tầm nhìn của lái xe. Ngoài ra, các tài xế không giữ khoảng cách an toàn nên dễ xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách và xe cứu hoả.

Hiện tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nghiêm trọng cả hai chiều. Cảnh sát giao thông đang phân luồng từ xa.

Tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Bá Đô