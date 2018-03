Bộ Giao thông quyết định chọn thiết kế hoa sen cho sân bay Long Thành

Hoàn thiện thiết kế hoa sen cách điệu cho sân bay Long Thành

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thống nhất chọn LT-03 là phương án thiết kế nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là phương án của Heerim Architects and Planners Co., Ltd (Hàn Quốc), lấy hình ảnh hoa sen làm ý tưởng chính và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục.

Đặc biệt, phần mái sảnh chính nhô ra của nhà ga sân bay Long Thành được thiết kế xếp lớp tượng trưng cho những cánh hoa sen.

Bộ Giao thông yêu cầu ACV căn cứ Luật Đấu thầu và quy định hiện hành để triển khai các bước thiết kế cơ sở; thông báo việc chọn phương án kiến trúc để thực hiện thiết kế cơ sở nhà ga tới các tác giả được trao đồng giải nhất.

Phương án thiết kế hoa sen được chọn cho nhà ga sân bay Long Thành.

Theo lãnh đạo ACV, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ làm việc với tư vấn Heerim yêu cầu chứng minh năng lực và đề xuất phương án thiết kế kỹ thuật, tài chính cho dự án. Nếu đơn vị này đủ năng lực, ACV sẽ giao lập thiết kế cơ sở, dự kiến hoàn tất trong năm nay; sau đó ACV lập báo cáo khả thi để trình Chính phủ vào tháng 6/2019.

Trong năm 2016, ACV đã tổ chức thi tuyển thiết kế nhà ga sân bay Long Thành. Phương án LT – 03 là một trong ba phương án đạt giải Nhất của cuộc thi. Sau khi có đồng thuận của Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia trong ngành hàng không, quy hoạch, kiến trúc, Bộ Giao thông đã đề xuất Chính phủ lựa chọn phương án hoa sen và Chính phủ giao Bộ này hoàn thiện, quyết định lựa chọn phương án.

Heerim là đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu tại Hàn Quốc, từng thiết kế nhà ga hành khách T1, T2 sân bay Incheon; mở rộng sân bay Jeju; Gimpo; nhà ga sân bay quốc tế Khabarovsk – Nga. Tại Việt Nam, Heerim tham gia các dự án như trụ sở Tổng công ty Điện lực, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.