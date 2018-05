79 người chết vì tai nạn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 4 ngày qua, cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông với số người tử vong, bị thương cùng là 79, phần lớn xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 12, giảm 19 người chết và giảm 11 người bị thương.

Riêng ngày cuối dịp nghỉ lễ (1/5), cả nước xảy ra 37 vụ, làm chết 27 người, làm bị thương 33 người. Tại một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long mật độ giao thông tăng cao đột biến, ùn tắc tại các nút giao thông cửa ngõ.

Xe container lật đè ôtô con biến dạng ở đèo Cù Mông, làm hai người chết. Ảnh: Công an cung cấp.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận hơn 140 cuộc gọi, tin nhắn từ người dân phản ánh về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái. Ngoài ra, người dân phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm du lịch. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Ngày đầu đợt nghỉ lễ, tại một số tuyến quốc lộ, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến cao tốc, phương tiện tham gia giao thông tăng cao, xuất hiện ùn ứ ở các trạm thu phí.

Tại Hà Nội, chiều 27/4, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tai nạn giao thông giữa 5 ôtô khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 5 km. Hơn 20h cùng ngày, xảy ra tai nạn ôtô liên hoàn giữa 4 xe khiến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài.

Tại TP HCM, lượng hành khách về quê cũng rất đông tại các bến xe, khu vực bán vé luôn kẹt cứng người xếp hàng, hành khách ngồi la liệt để chờ xe khách.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày lễ cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, còn nhiều xe khách chở quá số người quy định diễn ra tại tuyến Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều ôtô đón trả khách trái quy định trên cao tốc mà chưa được kiểm tra, xử lý triệt để. Ngoài ra, ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại các trung tâm du lịch lớn.

Bốn ngày qua, cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 26.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 13 tỷ đồng, tạm giữ hơn 4.500 phương tiện và gần 4.000 giấy tờ các loại, tước 872 giấy phép lái xe.