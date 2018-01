67 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Dương lịch

Người dân ùn ùn về quê nghỉ Tết Dương lịch

Theo Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (30, 31/12/2017 và 1/1), cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người và làm bị thương 74 người; tăng 31 vụ (33%) so với năm trước. Tuy nhiên, số nạn nhân tử vong giảm 12 người (15,2%) và tăng 20 người bị thương (37%). Tai nạn chủ yếu xảy ra giữa ôtô và xe máy.

Tai nạn giao thông giữa xe container và xe buýt khiến hai người bị thương tại huyện Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: Tin Tin

Ủy an An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được 78 cuộc gọi và tin nhắn của hành khách phản ánh qua đường dây nóng về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không; phản ánh tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách, xe chở quá tải. Các phản án này đã được An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh.

Trong ba ngày nghỉ Tết, cảnh sát giao thông các địa phương xử phạt hơn 16.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông với số tiền hơn 11 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.400 phương tiện vi phạm, 3.300 giấy tờ các loại, tước 518 giấy phép lái xe.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM nhưng do có chuẩn bị phương án tổ chức giao thông và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, tại một số bến vẫn có tình trạng nhà xe tăng giá vé, chở vượt số người quy định.