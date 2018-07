'Hàng rào thép' bảo vệ Trump trong chuyến thăm Anh

Trump cảm thấy 'không được chào đón' ở London / Tổng thống Trump lần đầu thăm Anh

Lịch trình của Trump trong chuyến thăm Anh. Đồ họa: BBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 đến Anh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Sau khi hạ cánh tại sân bay Stansted, Trump đi trực thăng tới biệt thự Winfield, nơi ở của đại sứ Mỹ tại London. Đây là nơi duy nhất ở trung tâm London Trump sẽ nghỉ lại và là nơi hàng chục nghìn người biểu tình dự kiến tập trung vài giờ sau khi một quả bóng bay khổng lồ vẽ hình Trump như một đứa bé giận dữ được thả bay gần tòa nhà quốc hội Anh.

Phát biểu tại Brussels khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO, Trump đã gạt bỏ những lo ngại về các cuộc biểu tình, nói rằng ông có "tình bạn tuyệt vời" ở Anh, quê ngoại của ông. "Đúng, có thể có những cuộc biểu tình", Trump nói. "Nhưng tôi tin người dân ở Anh, Scotland, Ireland yêu quý tôi và đồng ý với tôi về vấn đề nhập cư".

Nhưng nhiều người không nghĩ như vậy. Tối 12/7, một loạt người biểu tình ở London đã tập trung tại công viên Regent. "Ông ấy nói chúng tôi thích ông ấy", Roger McKay nói. "Tôi chưa gặp ai thích ông ấy ở đây cả".

Hàng rào kim loại cao và khối bê tông đã được dựng lên xung quanh biệt thự Winfield, nơi Barbara Hutton, người thừa kế của tài phiệt Mỹ Frank Winfield Woolworth, mua vào những năm 1930 do lo ngại về các lời đe dọa bắt cóc con trai mình. Hutton chọn biệt thự này vì tin tưởng vào sự an toàn mà nó có thể đảm bảo cho gia đình bà. "Vì vậy, ngay từ thời đó, nó đã được coi là một nơi an ninh cao", chuyên gia an ninh Anh Will Geddes nói.

Để đảm bảo an toàn cho Trump, cảnh sát Anh điều động lực lượng lớn nhất kể từ vụ bạo động năm 2011 (hàng nghìn người nổi loạn đập phá ở London và các nơi khác sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên). Khoảng 4.000 sĩ quan được triển khai để tăng cường an ninh tại các địa điểm mà Trump viếng thăm với tổng chi phí ước tính khoảng 15,8 triệu USD.

Trump và vợ đến Anh ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, lực lượng Cảnh sát Đô thành Anh và nhánh Chỉ huy chống Khủng bố là những bên dẫn đầu hoạt động an ninh. Chiến dịch bảo vệ cũng có sự tham gia của lính bắn tỉa và các đặc nhiệm không quân Anh SAS. Tại một số điểm Trump đi qua, phi cơ bị cấm bay ở độ cao thấp hơn 760 m.

Liên đoàn Cảnh sát Anh thừa nhận rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ gây "áp lực rất lớn" lên lực lượng của họ. "Gần như tất cả các lực lượng cảnh sát ở Anh và xứ Wales đều cung cấp cán bộ và nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động tại các khu vực diễn ra chuyến thăm".

Với thực tế Anh từng là nơi diễn ra một số vụ khủng bố nghiêm trọng, công tác giám sát để đề phòng những kẻ cực đoan cũng được tích cực triển khai. Lực lượng ngầm được bố trí ở nhiều nơi, đặc biệt là ở nơi công cộng. Tình báo Anh cũng theo dõi các kênh thường được sử dụng bởi những kẻ cực đoan, Geddes bình luận.

150 mật vụ Mỹ tháp tùng Trump trong chuyến thăm. Các phương tiện dành riêng cho tổng thống Mỹ như chuyên cơ Air Force One, siêu xe "Quái thú" và trực thăng Marine One cũng được triển khai trong lần này.

Air Force One là tên gọi dành cho bất kỳ máy bay nào chịu trách nhiệm chuyên chở tổng thống Mỹ. Washington hiện có hai chiếc Boeing 747-200, định danh VC-25A, đảm nhận trọng trách này. Máy bay có các văn phòng lớn và phòng hội nghị, phòng y tế có thể được sử dụng để tiến hành phẫu thuật và khu vực nấu ăn có thể chuẩn bị thực phẩm cho 100 người cùng một lúc.

Marine One là trực thăng VH-3D Sea King hoặc VH-60N White Hawk chở tổng thống Mỹ. Để đảm bảo an toàn, Marine One thường bay trong một nhóm gồm khoảng 5 trực thăng giống hệt nhau để những chiếc còn lại đóng vai trò làm mồi nhử. Khi di chuyển, chúng liên tục thay đổi đội hình để che giấu vị trí của người đứng đầu Nhà Trắng. Các trực thăng Marine One cũng được trang bị những biện pháp chống tên lửa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, ví dụ như pháo sáng đánh lừa tên lửa tầm nhiệt hay thiết bị gây nhiễu.

Vũ khí trên siêu xe 'Quái thú' của tổng thống Mỹ

Trang bị trên siêu xe "Quái thú". Video: switchup.tv.

"Quái thú" là chiếc xe Cadillac chống đạn có cửa kính dày gần 13 cm, cấu thành từ ít nhất 5 lớp để tạo độ hấp thụ lực cho tác động từ bên ngoài. Lốp xe được gia cố giúp xe vẫn chạy được quãng đường nhất định khi bị thủng. Nội thất được cách ly hoàn toàn với bên ngoài để ngăn vũ khí hóa học. Quanh bình xăng có lớp đệm đề phòng va đập, chống cháy nổ. Trên xe có hệ thống chữa cháy, bình oxy, ống lưu trữ loại máu cùng nhóm với Tổng thống. Súng, lựu đạn và hơi gas cũng được trang bị để tác chiến khi cần thiết.

Will Geddes cho rằng các quan chức an ninh sẽ sắp xếp để Trump di chuyển trên mặt đất ở mức tối thiểu để tránh những vụ biểu tình trên đường phố. "Họ sẽ cố gắng để ông ấy bay càng nhiều càng tốt".