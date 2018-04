9 điểm khác biệt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Lãnh đạo Hàn - Triều nắm chặt tay nhau trong lễ chia tay / Lãnh đạo liên Triều cầm búa đập vỡ vòm chocolate chứa bản đồ thống nhất

Khác với Hàn Quốc, Triều Tiên được xem là quốc gia bí ẩn nhất thế giới, bởi vậy, rất khó thống kê về đất nước này và những con số có được thường dựa trên ước tính. Dù vậy, số liệu cũng cung cấp cho thế giới phần nào về cuộc sống tại Triều Tiên, theo BBC.

Triều Tiên trải qua ba đời lãnh đạo từ năm 1948 tới nay, còn Hàn Quốc đã có 12 đời tổng thống. Đồ họa: BBC.

Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) sáng lập Triều Tiên vào năm 1948. Kể từ đó, gia đình ông điều hành đất nước theo truyền thống cha truyền con nối với ba đời lãnh đạo là: Kim Nhật Thành, Kim Jong-il và hiện tại là Kim Jong-un.

Cùng quãng thời gian này, Hàn Quốc đã trải qua 6 nền cộng hòa, một cuộc cách mạng, hai cuộc đảo chính và chuyển sang bầu cử tự do. Cho đến nay, Hàn Quốc đã có 12 tổng thống với 19 nhiệm kỳ.

So sánh chênh lệch số lượng thuê bao di động của Triều Tiên và Hàn Quốc. Đồ họa: BBC.

Ở một đất nước 25 triệu dân như Triều Tiên thì 3,2 triệu thuê bao tương đương tỷ lệ 10 người mới có một chiếc điện thoại. Hầu hết người sử dụng điện thoại đều tập trung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trái lại, Hàn Quốc chỉ có hơn 51 triệu dân nhưng số thuê bao di động lên tới 58,9 triệu.

Với một mạng di động duy nhất Koryolink, thị trường di động của Triều Tiên bị hạn chế nhưng cũng đang phát triển. Được thành lập ban đầu với vai trò là đối tác của công ty viễn thông Orascom, Ai Cập, trong nhiều năm qua, Koryolink là lựa chọn duy nhất của người dân Triều Tiên.

Tuy nhiên, năm 2015, Orascom phát hiện Triều Tiên đang thiết lập một mạng lưới cạnh tranh là Byol và buộc phải tiết lộ với các nhà đầu tư rằng họ đã mất quyền kiểm soát đối với 3 triệu thuê bao.

Cũng như sự khan hiếm điện thoại di dộng, hầu hết người dân Triều Tiên chỉ được phép truy cập vào mạng internet riêng của quốc gia - một mạng nội bộ khép kín hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Các báo cáo năm 2016 cho biết ở Triều Tiên chỉ có 28 tên miền được đăng ký.

So sánh chiều cao trung bình của người Hàn Quốc và Triều Tiên. Đồ họa: BBC.



Một số nghiên cứu cho rằng người Triều Tiên có chiều cao trung bình thấp hơn người Hàn Quốc. Giáo sư Daniel Schwekendiek thuộc Đại học Sungkyunkwan ở Seoul đã nghiên cứu chiều cao của những người tị nạn Triều Tiên khi họ vượt biên vào Hàn Quốc và nhận thấy chiều cao trung bình của họ thấp hơn trung bình từ 3 - 8cm.

Schwekendiek chỉ ra sự khác biệt chiều cao phải do di truyền bởi dân cư hai miền giống nhau. Ông cũng bác bỏ chỉ trích cho rằng người tị nạn phải sống nghèo khó hơn nên mới có tầm vóc nhỏ hơn.

Chỉ 724 km đường ở Triều Tiên được rải nhựa. Đồ họa: BBC.



Hình ảnh từ thủ đô Bình Nhưỡng thường cho thấy những con đường lớn, nguyên sơ, rộng rãi, nhưng bên ngoài thành phố lại là câu chuyện khác. Theo số liệu năm 2006, Triều Tiên có 25.554 km đường giao thông, nhưng chỉ 3% thực sự được rải nhựa, tương đương với 724 km.

Số liệu ước tính cũng nói rằng cứ 1.000 người Triều Tiên thì chỉ 11 người sở hữu ôtô, đồng nghĩa với việc hầu hết người dân sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại. Hình ảnh người Triều Tiên xếp hàng dài ở trạm xe buýt đã trở nên quá quen thuộc.

Than đá là mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên. Đồ họa: BBC.



Kinh tế Triều Tiên chủ yếu dựa vào ngành xuất khẩu than, nhưng rất khó để xác định giá trị thật vì số liệu chỉ đến từ những nước nhập khẩu than của Triều Tiên.

Phần lớn than Triều Tiên được xuất sang Trung Quốc, song từ tháng 2/2017, Bắc Kinh ban hành lệnh cấm nhập than của Bình Nhưỡng để ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc do chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Dù vậy, một số nhà phân tích đặt nghi vấn về bản chất lệnh trừng phạt của Bắc Kinh.

"Có người nhìn thấy tàu chở than Triều Tiên neo đậu tại các cảng Trung Quốc ngay sau lệnh cấm. Tôi tin rằng Trung Quốc cấm nhập khẩu than, nhưng không hoàn toàn", Kent Boydston, nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Peterson cho biết.

GDP Hàn Quốc (xanh) tăng vọt từ năm 1974, còn kinh tế Triều Tiên (đỏ) vẫn trì trệ sau nhiều năm. Đồ họa: BBC.



Cho đến năm 1973, mức độ phát triển kinh tế của Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn tương đương nhau. Từ sau đó, Hàn Quốc phát triển tăng vọt, trở thành một trong những nhà sản xuất công nghiệp hàng đầu thế giới với các tập đoàn gia đình lớn như Samsung, Hyundai. Trong khi đó, Triều Tiên phát triển trì trệ trong những năm 1980.

Triều Tiên có số quân nhân đông gần gấp đôi Hàn Quốc. Đồ họa: BBC.



Triều Tiên xếp thứ 52 về dân số nhưng sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ 4 trên thế giới. Chi tiêu quân đội ước tính chiếm 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hầu như tất cả đàn ông Triều Tiên đều trải qua vài hình thức huấn luyện quân đội.

Tuổi thọ trung bình của người dân Hàn Quốc được cải thiện đáng kể sau hơn 50 năm. Đồ họa: BBC.



Một loạt các nạn đói vào cuối những năm 1990 là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ trung bình ở Triều Tiên. Tuổi thọ trung bình của người Triều Tiên thấp hơn trung bình của Hàn Quốc tới 12 tuổi.

Dù kinh tế kém phát triển, điều kiện vật chất thiếu thốn hơn, nhưng Triều Tiên (đỏ) lại có tỷ lệ sinh cao hơn Hàn Quốc (xanh). Đồ họa: BBC.



Năm 2017, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đạt mức thấp kỷ lục dù đã trải qua một thập kỷ nỗ lực tăng tỷ lệ sinh trên cả nước. Hàn Quốc đã chi gần 70 tỷ USD để thưởng tiền cho những em bé được sinh ra, cải thiện chế độ nghỉ thai sản và chi trả điều trị vô sinh.

Huyền Lê