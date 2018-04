Tòa nhà IS ở Syria nát vụn sau đòn không kích của tiêm kích Iraq

Chiến đấu cơ Iraq không kích IS trên lãnh thổ Syria

Tòa nhà IS đổ sập sau đòn không kích của tiêm kích Iraq

Không quân Iraq hôm nay công bố video máy bay chiến đấu nước này không kích mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria, theo Almasdar News.

Trong video, một chiến đấu cơ của Baghdad thả bom trúng tòa nhà của phiến quân, khiến nó sập xuống ngay lập tức và khói bụi bốc lên mù mịt. Iraq không công bố thương vong của phiến quân sau đòn không kích.

Được sự đồng ý của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, Iraq hôm 19/4 điều biên đội tiêm kích F-16 bay vào lãnh thổ Syria để tấn công các tay súng IS đang cố thủ tại hai tỉnh Deir Ezzor và Hasakah.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định "sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu IS đe dọa đến an ninh của Iraq". Quân đội Iraq tháng 12/2017 tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn IS khỏi đất nước này.

Tuy nhiên, các tay súng IS vẫn tiếp tục mai phục, thực hiện các vụ ám sát và đánh bom trên lãnh thổ Iraq, đặc biệt tại khu vực dọc biên giới với Syria. Hiện Iraq duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt với Iran và Nga, đồng minh thân cận của chính quyền Syria, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn lớn của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Nguyễn Hoàng