Tiêm kích Yak-3 gãy cánh khi đâm xe cẩu ở New Zealand

Máy bay Anh chở 59 người gãy càng, cánh đập đất do gió lớn

Tiêm kích Nga gẫy cánh do đâm phải cần cẩu trên đường băng

Một chiến đấu cơ đời cũ do Liên Xô sản xuất gặp nạn trong ngày đầu tiên tham gia triển lãm hàng không Wanaka, New Zealand hôm 31/3, theo New Zealand Herald.

Video được công bố cho thấy trong lúc hạ cánh xuống sân bay, chiếc tiêm kích cánh quạt Yak-3 trượt khỏi đường băng và đâm phải một xe cẩu đang hoạt động ở bãi cỏ gần đó. Cú va chạm mạnh khiến phần cánh bên phải và khung phía trước của máy bay vỡ nát.

Theo các nguồn tin địa phương, phi công Arthur Dovey, cũng là người sưu tầm và sở hữu chiếc Yak-3, tỏ ra rất hoảng sợ sau vụ tai nạn nhưng may mắn không bị thương.

Tiêm kích Yak-3 ra mắt vào năm 1944, được coi là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất trong Thế chiến II. Máy bay trang bị một động cơ V-12 có công suất 1.300 mã lực.

Liên Xô đã sản xuất tổng cộng 4.848 chiếc Yak-3 trong giai đoạn cuối Thế chiến II và tiếp tục biên chế dòng tiêm kích này đến năm 1952.

Nguyễn Hoàng