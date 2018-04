Nga nói Syria bắn 112 tên lửa để chống trả đòn không kích Mỹ

Lợi thế của Syria sau khi hứng chịu đòn không kích từ Mỹ / Lý do Nga 'án binh bất động' trước cuộc không kích Syria của Mỹ

Lính phòng không Syria vừa nghe nhạc vừa phóng đạn chặn tên lửa Mỹ

Phòng không Syria phóng đạn đánh chặn tên lửa tại thành phố Homs

"23 trong số 25 tên lửa phóng từ các tổ hợp Pantsir-S1 đã diệt mục tiêu thành công. 29 quả đạn xuất kích từ hệ thống Buk, trong đó 24 quả trúng đích. 5 trong số 11 tên lửa bắn từ các khẩu đội Osa cũng bắn trúng mục tiêu", TASS dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm qua cho biết.

Trong cuộc họp báo đầu tuần, ông Konashenkov đã công bố danh sách và số lượng tên lửa phòng không được Syria tung ra để đánh chặn đòn không kích từ Mỹ, Anh và Pháp. Ngoài các hệ thống trên, tổ hợp phòng không S-125 đạt tỷ lệ 5/13 quả trúng đích, Strela-10 phóng lên 5 tên lửa và ba quả diệt mục tiêu. Tổ hợp phòng không tầm trung 2K12 Kub phóng 21 tên lửa, 11 quả trúng đích.

Hệ thống phòng không tầm xa S-200 cũng tham gia trận đánh với 8 tên lửa nhưng không quả nào trúng mục tiêu. "Kết quả kém cỏi bắt nguồn từ việc S-200 chỉ được thiết kế để diệt oanh tạc cơ chiến lược ở độ cao lớn. Tuy nhiên, chính tổ hợp S-200 đã bắn hạ tiêm kích trong biên chế một nước láng giềng của Syria cách đây không lâu", tướng Konashenkov tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cơ sở được bảo vệ bởi lưới phòng không đều không chịu tổn thất. "Cả 4 tên lửa nhằm vào sân bay Dumayr đều bị bắn hạ, tương tự là 18 quả phóng tới căn cứ không quân Blei. 14 tên lửa nhắm tới sân bay quân sự Shayrat và T-4 cũng bị đánh chặn. Phòng không Syria cũng diệt thành công 5 trong 9 quả đạn hướng tới căn cứ không quân Mezzeh và 13 trong 16 tên lửa đánh vào sân bay Homs", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Các mũi tấn công của Mỹ và liên quân nhằm vào Syria. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

Tuy nhiên, quân đội Syria chỉ chặn được 5 trên 30 tên lửa hành trình tấn công trung tâm nghiên cứu tại Barzeh và Djaramani.

"Mục tiêu thực sự trong cuộc không kích là các cơ sở khoa học và căn cứ quân sự của Syria. Tuy nhiên, mức độ tàn phá của đòn tấn công không phù hợp với số lượng tên lửa trúng đích mà phương Tây công bố", tướng Konashenkov cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ảnh vệ tinh khu vực Barzeh cho thấy cơ sở khoa học tại đây khó có thể trúng tới 30 tên lửa hành trình của Mỹ và liên quân. "Mỗi quả Tomahawk được trang bị đầu đạn mạnh tương đương 500 kg thuốc nổ TNT. Dù cách tính toán thế nào, chỉ 10 tên lửa cũng thừa sức phá hủy toàn bộ ba mục tiêu ở Syria, chứ không cần tới hàng chục quả", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Đòn tấn công bằng tên lửa do Mỹ, Anh, Pháp thực hiện sáng 14/4 vào các cơ sở ở Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường hồi đầu tháng. Nga, Syria và Iran đã lên án hành động này của Mỹ, tuy nhiên dự thảo nghị quyết chỉ trích vụ tấn công do Nga trình ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị bác bỏ.

Tử Quỳnh