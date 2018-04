IS dọa hành quyết Trump trong ảnh tuyên truyền trên mạng xã hội

IS dựng video mô phỏng tấn công thủ đô Mỹ

Bức ảnh ghép của IS mô tả Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel mặc áo tù nhân. Ảnh: Fox News.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây đăng trên mạng xã hội hình ảnh cắt ghép mô phỏng cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quỳ gối và bị một phiến quân dí súng ngắn vào đầu, trên phông nền thành phố Seattle đang bốc cháy, Fox News này 19/4 đưa tin.

Trong một bức ảnh khác, IS cũng ghép ảnh ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mặc trang phục tù nhân màu cam, quỳ trước một kẻ đao phủ mặc áo choàng đen, đi kèm dòng chữ cảnh báo "sẽ tấn công nhằm vào Mỹ".

Các bức ảnh xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố muốn rút binh sĩ khỏi Syria sớm nhất có thể. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn muốn ngăn cản sự trỗi dậy của IS và hy vọng những đồng minh trong khu vực hỗ trợ trong việc duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực.

Theo giới chuyên gia, động thái của IS có thể nhằm mục đích tuyên truyền, tuyển mộ thêm thành viên, đồng thời tạo dựng niềm tin cho các phần tử ủng hộ trong bối cảnh IS đang gần như bị xóa sổ ở Iraq và Syria, khiến quân số của nhóm sụt giảm đáng kể.

Mỹ có hơn 2.000 binh sĩ đóng quân ở miền đông Syria nhằm hỗ trợ các nhóm dân quân bản địa để tiêu diệt IS và kiểm soát khu vực có nhiều mỏ dầu ở đông bắc nước này. Trump hồi cuối tháng ba nói rằng Mỹ đã chiến thắng trước IS và muốn đưa quân Mỹ về nước hoặc chuyển sang những quốc gia khác có vai trò lớn hơn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực.

Nguyễn Hoàng