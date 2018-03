Người được tha tù sớm phải báo công an xã mỗi khi vắng nhà

18 năm bặt tin, người chồng nặng tình chờ vợ ngày đặc xá

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân.

Ngoài nội dung về các bước, thủ tục xét, đề nghị, quyết định tha tù trước hạn, thông tư quy định chi tiết về quá trình thử thách người được tha tù trước thời hạn tại nơi cư trú.

Theo đó, người được tha tù trước thời hạn muốn đi khỏi nơi ở cần phải có lý do chính đáng như: đi điều trị bệnh, tham gia cứu hỏa đột xuất, truy bắt tội phạm… Nếu họ rời nhà từ một ngày trở lên phải báo cáo và được công an, lãnh đạo xã đồng ý. Tuy nhiên, họ không được vắng mặt quá ba tháng trong một lần.

Nếu họ vắng mặt một ngày tại nơi ở không có lý do chính đáng, công an xã sẽ phải cùng gia đình xác minh. Không xác minh được, công an xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm các thủ tục truy nã người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn.

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được xem là bỏ trốn nếu bỏ đi khỏi nơi cư trú không báo cáo, không xác minh được. Khi đó, công an cấp tỉnh sẽ hủy quyết định tha tù trước hạn và ra lệnh truy nã.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cho phép người được tha tù trước hạn có quyền thay đổi nơi cư trú nếu có lý do chính đáng như: gia đình chuyển đến nơi khác, kết hôn…