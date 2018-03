Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp

'Cuộc bắt tay' của chủ mưu lập đường dây đánh bạc với cựu cục trưởng C50

Phan Sào Nam và ông Nguyễn Thanh Hoá trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Chiều 15/3, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo này của Phó thủ tướng ban hành trên cơ sở, ngày 13/3, báo VnExpress đăng bài, "từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng có bảo kê của sếp công an", trong đó có nội dung về người chơi mua tiền ảo để đánh bạc.

Văn phòng Chính phủ cho hay, theo dõi báo chí và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hoá, dịch vụ phi pháp,...

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).

Trước đó, tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động ra sao.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", khởi tố hơn 60 người, bắt giữ hàng chục người trong đó có hai chủ mưu là Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online).

Ngày 11/3, cơ quan này khởi tố, bắt ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50) về tội Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Ông Hoá với vai trò là người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao đã không có động thái ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của Dương và Nam, thậm chí còn tiếp tay, bảo kê.

Theo cơ quan điều tra, Nam và Dương là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Nhà chức trách ước tính đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên. Khi phá vụ án, cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng. Chưa có con số chính thức song số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước tính chừng 3,6 triệu USD, tạm giữ, kê biên 20 căn hộ và 13 ôtô các loại; phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm.