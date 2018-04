Lý do nhiều bố mẹ cho con du học Mỹ từ bậc trung học phổ thông

Trước đây, các học sinh thường hoàn tất chương trình cấp ba mới nghĩ đến du học. Tuy nhiên, những năm gần đây, không ít phụ huynh quyết định cho con đi du học từ sớm. Dưới đây là ba lý do khiến cha mẹ và học sinh quyết định học tập tại Mỹ từ bậc phổ thông.

Định hướng nghề nghiệp sớm

Ngay từ bậc trung học ở Mỹ, các học sinh sẽ được nhà trường, thầy cô định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp với sở thích và điểm mạnh của từng cá nhân. Từ đó, học sinh xác định rõ hơn đường hướng tương lai và chọn trường đại học phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Học sinh của trường Trinity Catholic High School sẽ có khả năng vận hành máy bay không người lái hoặc tham gia vào phi hành đoàn một máy bay thương mại thực thụ.

Nếu bạn mơ ước được bay lượn trên không trung, bạn nên chọn trường trung học có thế mạnh về các lớp hàng không, vũ trụ (Aviation). Tiêu biểu như trường Trinity Catholic High School (Ocala, Florida) thuộc hệ thống trường liên kết của UTP High Schools, có tám môn hàng không, vũ trụ tương đương với cấp độ một năm học đại học. Chương trình được hợp tác giảng dạy với Đại học Embry-Riddle Aeronautical University (Top 10 đại học ở Mỹ về đào tạo các ngành hàng không dân dụng). Với những kiến thức về kỹ thuật máy bay, tàu vũ trụ, học sinh của trường trung học này sẽ có khả năng vận hành máy bay không người lái hoặc tham gia vào phi hành đoàn một máy bay thương mại thực thụ.

Đối với các bạn đam mê môn học về khoa học máy tính (Computer Science) và IT có thể tham khảo chương trình học của trường Melbourne Catholic High Schools. Học sinh năm cuối của trường trung học ở bang Florida này có thể đăng ký theo chương trình đặc biệt hợp tác cùng Học viện Công nghệ Florida (FIT) với các lớp tín chỉ đại học được tổ chức tại đây vào các giờ trong ngày.

Đây là cơ hội để học sinh giỏi được trải nghiệm và tích lũy tín chỉ ngay trong môi trường đại học thực sự. Cùng hệ thống các trường liên kết với UTP High Schools, các bạn học sinh yêu thích Computer Science và IT có thể tham khảo thêm Trung học Saint Thomas Aquinas ở bang New Hampshire, trường Saint John’s ở New York hoặc Seton Catholic ở bang Florida.

Học sinh trường Melbourne Central Catholic có thể chọn chuơng trình STEM nếu muốn đi chuyên sâu các ngành như toán, khoa học và lập trình.

Cơ hội học bổng và vào top 100 đại học ở Mỹ

Bậc trung học sẽ là bước đệm giúp các bạn làm quen với cách học độc lập, tự nghiên cứu, viết luận với lối suy nghĩ sáng tạo và quyết đoán của người phương Tây. Ngoài ra, du học từ bậc trung học phổ thông sẽ là cơ hội để học sinh trau dồi kỹ năng tiếng Anh hay tham gia các khóa luyện thi TOEFL - SAT, giúp tăng khả năng được nhận vào các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Một điểm đặc biệt của nền giáo dục Mỹ là ngoài chương trình học cơ bản, các bạn có cơ hội được đăng ký học các môn nâng cao (Honors và AP) hay còn gọi là "học vượt". Vì những môn Honors và AP về kinh tế, khoa học và kỹ thuật ở một số trường trung học Mỹ tương đương với trình độ năm thứ nhất hay thậm chí là năm thứ hai đại học. Khi nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng Top 100 của Mỹ, các môn học Honors và AP này sẽ là điểm cộng cho các bạn.

Với chương trình hỗ trợ chuyên biệt cùng chương trình học và hoạt động ngoại khoá đa dạng từ tám trường liên kết, hơn 81% du học sinh UTP High Schools sau tốt nghiệp trung học được nhận vào TOP 100 đại học hàng đầu ở Mỹ.

91% học sinh tốt nghiệp trường Fairmont Private Schools được nhận vào các trường cao đẳng, đại học trong nhóm 100 trường tốt nhất nước Mỹ.

Hoà nhập văn hoá Mỹ

Khác biệt văn hoá là một trong những rào cản lớn đối với du học sinh Việt Nam. Không hoà nhập được cuộc sống tại Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích học tập của các bạn. Ở bậc trung học, các bạn sẽ được nhà trường và thầy cô quan tâm, hướng dẫn nhiều hơn. Đặc biệt, nếu chọn hình thức ở homestay, bạn có cơ hội sống cùng một gia đình bản xứ, nhờ đó, thực tập sử dụng tiếng Anh mỗi ngày và nhanh chóng hòa nhập văn hoá Mỹ với mức chi phi hợp lý.

Với mục tiêu mang đến cho học sinh Việt những trải nghiệm thú vị trong môi trường nước ngoài, hệ thống trung học quốc tế UTP High Schools cung cấp các chương trình chuyên biệt cho du học sinh tại các trường trung học Mỹ. Chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt, giúp kết nối du học sinh, phát huy tiềm năng bản thân và hội nhập quốc tế nhanh chóng.

UTP High Schools có văn phòng đặt tại các trường trung học ở Mỹ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho du học sinh. Kể từ lúc nộp đơn cho đến khi kết thúc chương trình, các bạn sẽ nhận được tư vấn, giải đáp cặn kẽ từ các chuyên viên UTP. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong việc tìm nơi ở, sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn trong học tập và cuộc sống trên đất Mỹ.

UTP có mạng lưới đối tác tại hơn 35 quốc gia. Văn phòng làm việc đặt tại Mỹ, Việt Nam, Mexico, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hệ thống hiện có hơn 1.000 học sinh theo học 8 trường liên kết tại Mỹ. Hơn 81% du học sinh tốt nghiệp từ các trường thuộc UTP được nhận vào top 100 đại học danh tiếng nhất của Mỹ.

(Nguồn: UTP High Schools)