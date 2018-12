Lộ trình du học Mỹ cho học sinh Việt Nam

Tại hội thảo du học Mỹ "American Study - Trò chuyện cùng chuyên gia" do The Princeton Review tổ chức, phụ huynh, học sinh Việt Nam có dự định du học Mỹ sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích từ Michael, chuyên gia với 28 năm kinh nghiệm của tổ chức luyện thi và tư vấn đại học lớn nhất nước Mỹ - The Princeton Review. Bên cạnh đó là những thông tin tổng quan về giáo dục Mỹ và cách xây dựng lộ trình du học phù hợp với từng cá nhân.

Thời gian và địa điểm diễn ra hội thảo:

- Hà Nội: 15h - 17h thứ Bảy, ngày 15/12 tại tầng 6 KS Lotte, 45 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- TP HCM: 15h - 17h, Chủ Nhật, ngày 16/12 tại khách sạn Sherwood, 127 Pasteur Street, Ward, quận 3, TP HCM.

Đăng ký tham gia hội thảo tại đây

Mỹ là đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới, thu hút hàng triệu du học sinh quốc tế mỗi năm. Trong năm học 2017 - 2018, Việt Nam là nước đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng du học sinh tại Mỹ, theo Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE).

Mỹ là đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới, thu hút hàng triệu du học sinh quốc tế mỗi năm.

Qua đó có thể thấy du học Mỹ là giấc mơ của rất nhiều học sinh Việt Nam. Tuy nhiên nước Mỹ có hơn 4.000 trường đại học với chất lượng đào tạo và quy chế tuyển sinh rất khác nhau tùy theo đặc điểm luật pháp ở mỗi tiểu bang. Học sinh và phụ huynh Việt Nam khi chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ như đứng trước một ma trận các kỳ thi chuẩn hóa, các chuỗi bài luận và một danh sách thư giới thiệu để đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển sinh xứ sở cờ hoa.

Vì vậy, tại hội thảo ở Hà Nội, Michael sẽ chia sẻ chi tiết các bước cần chuẩn bị cho một bộ hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ. Bằng kinh nghiệm của một chuyên gia thuộc tổ chức chuyên đi xếp hạng các trường đại học, Michael sẽ bật mí những công tác chuẩn bị để xin hỗ trợ tài chính và học bổng, chiến thuật chinh phục các kỳ thi SAT hay ACT, bí quyết viết một bài luận giúp bạn lọt "tầm ngắm" của hội đồng tuyển sinh các trường Ivy League.

Michael chia sẻ chi tiết các bước cần chuẩn bị cho một bộ hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm luyện thi SAT, SSAT, ACT, TOEFL, GMAT... trên toàn thế giới và tư vấn du học Mỹ, các chuyên gia của The Princeton Review có thể hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, đạt điểm số cao trong các kỳ thi. Bên cạnh đó là lựa chọn chuyên ngành phù hợp cũng như tối đa hóa cơ hội nhận học bổng các trường đại học Mỹ. Thi thử miễn phí thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Liên hệ công ty du học American Study: Tầng một, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội. Tầng 4, tòa nhà Mipec, Lotte Mart, 229 Tây Sơn, Hà Nội. Tầng một, tòa nhà T6 - 8, 643A Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Tầng 6, tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, TP HCM. Điện thoại: 0912 170 676 -0964 102 268.

(Nguồn: Du học American Study)