Hội thảo học bổng 100% học phí INTO Newcastle

Công ty tư vấn du học Visco và đại diện INTO Newcastle sẽ có buổi gặp mặt phụ huynh, học sinh vào 17h, thứ Ba, ngày 17/4, tại Visco Hà Nội, tầng 5, sảnh B, tòa D2, Giảng Võ. Đăng kỹ tham dự hội thảo hoặc tư vấn miễn phí tại đây.

Tập đoàn INTO là tổ chức giáo dục hợp tác với 11 trường đại học danh tiếng Anh quốc. Các chương trình học của INTO bao gồm kiến thức chuyên ngành, tiếng Anh, kỹ năng học tập, giúp sinh viên được chuẩn bị tốt nhất cho các khóa đại học hoặc thạc sĩ. Nhiều học sinh Visco đã dành học bổng xuất sắc của tổ chức INTO như Nguyễn Thị Hải Diệu, Lê Hải Anh, Kim Quốc Anh, Phạm Quỳnh Trang...

Nguyễn Thị Hải Diệu (giữa) trong những ngày sắp sang Anh quốc, chuẩn bị cho khóa học tại INTO University of East Anglia (học bổng 100% học phí).

Danh sách học bổng của INTO:

Trường Học bổng (GBP) University of East Anglia 100% học phí University of Exeter 3.000 Newcastle University 100% học phí University of Manchester 4.000 Glasgow Caledonian University 4.000 Queen's University Belfast 3.000 City University London 4.000 University of Gloucestershire 3.500 Manchester Metropolitan University 4.000 University of Stirling 3.500 INTO Manchester NCUK 4.000 INTO London 4.000

Newcastle là một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng tại Vương quốc Anh. Trường tọa lạc tại trung tâm của thành phố lịch sử Newcastle upon Tyne, một trong những thành phố sôi động và mang tính quốc tế nhất của Anh quốc với sức hút về các môn thể thao và nền văn hoá hiện đại. Newcastle cách London ba giờ đi tàu, được mệnh danh là một trong 6 "thành phố khoa học" và đóng vai trò đầu ngành trong việc phát triển hệ thống các trường đại học.

Đại học Newcastle xếp thứ 6 trong top 20 trường đại học xuất sắc tại Vương quốc Anh, với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, có bằng thạc sĩ trở lên. Trường nổi tiếng với các dự án nghiên cứu tầm cỡ thế giới trong nhiều lĩnh vực và có chất lượng giảng dạy cao với 27 học viện, 12 viện nghiên cứu và nhiều chuyên ngành đào tạo từ tiếng Anh, dự bị đại học, đại hoc, dự bị thạc sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ...

Newcastle cũng là một trong ba trường đào tạo ngành marketing tốt nhất Anh quốc hiện nay. Đăng ký học marketing tại Newcastle, sinh viên sẽ có được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn có giá trị từ việc tham gia một công việc thực tập trong 12 tháng tại một doanh nghiệp ở Anh hoặc ở nước ngoài. Đội ngũ nhân viên chuyên trách của trường sẽ giúp bạn tìm một vị trí phù hợp với kỹ năng và sở thích của bạn tại các công ty lớn như IBM, Disney, Procter & Gamble, Nissan, Marks & Spencer, Unilever, Accenture, Cummins, GSK, Apple, Barbour, Nike và Microsoft. Newcastle có tên trong top 20 các trường đại học Anh quốc được các nhà tuyển dụng hàng đầu săn đón.

Cách tiếp cận của đại học Newcastle là luôn giúp sinh viên định hướng được nghề nghiệp tương lai của mình. Nhà trường giảng dạy lý thuyết chuyên sâu và sau đó áp dụng vào thực tiễn bằng cách nghiên cứu các trường hợp cụ thể hoặc thông qua các dự án ứng dụng dành cho sinh viên. Newcastle cũng có mối liên kết chặt chẽ với các công ty địa phương, quốc gia và quốc tế để giúp sinh viên có được kinh nghiệm thực tế trong suốt khóa học của mình.

Sinh viên của trường sẽ được hỗ trợ để nâng cao khả năng tìm được việc làm bao gồm dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp với các nhân viên nhiều kinh nghiệm và được hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp từ Trung tâm Dịch vụ nghề nghiệp của nhà trường. Sinh viên có cơ hội tham dự tuần lễ Phát triển nghề nghiệp hàng năm để cải thiện kỹ năng làm việc và gặp gỡ các nhà tuyển dụng tiềm năng, được làm việc trong khi học tập tại Newcastle và tham gia chương trình thực tập mùa hè.

(Nguồn: Visco)