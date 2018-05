Hội thảo du học cấp hai và ba tại New Zealand

Tại buổi hội thảo, phụ huynh và học sinh sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về đất nước, con người New Zealand, hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, đặc biệt là 13 trường cấp hai và ba danh tiếng tại "xứ sở kiwi" xinh đẹp.

Danh sách các trường tại hội thảo của Koru Education:

Số TT Trường Website Khu vực thành phố Auckland 1 ACG acgedu.com 2 Rangitoto College rangitoto.school.nz 3 Long Bay College longbaycollege.com Khu vực Tauranga 4 ACG acgedu.com 5 Tauranga Boy’s College tbc.school.nz 6 Tauranga Girl’s College tgc.school.nz Khu vực thủ đô Wellington 7 Wellington Girl’s College wellington-girls.school.nz 8 Onslow College onslow.school.nz Khu vực thành phố Christchurch 9 St. Andrew’s College stac.school.nz 10 Avonside Girls’ High School avonside.school.nz 11 Shirley Boys’ High School shirley.school.nz Khu vực Whanganui 12 Whanganui High School whanganuihigh.school.nz Khu vực Dunedin 13 Kavanagh College kavanagh.school.nz

New Zealand là quốc gia luôn nằm trong nhóm các nước dẫn đầu thế giới về giáo dục, với những danh hiệu và xếp hạng uy tín. Năm 2017, "xứ sở kiwi" được Times Higher Education và The Economist Intelligence Unit đồng bình chọn là "đất nước có chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai cao nhất". Theo đó, những học sinh và sinh viên tốt nghiệp, luôn được trang bị một hành trang tốt và đầy đủ về các mặt như học vấn, tâm sinh lý, thể chất và các gói kỹ năng mềm để có thể học tập và làm việc ở những môi trường cao hơn.

Các trường học ở New Zealand có cơ sở vật chất hiện đại.

Bậc trung học (cấp hai và ba) được coi là bản lề cho sự phát triển của nền giáo dục New Zealand. Tại quốc gia xinh đẹp này, giáo dục dựa trên 4 yếu tố căn bản gồm academic (học vấn) - leadership (khả năng làm chủ, lãnh đạo), sports and culture (phát triển thể chất và văn hóa), community (ý thức cộng đồng). 4 yếu tố này là kim chỉ nam xuyên suốt hệ thông giáo dục trung học, bất kể đó là trường công hay tư, ở trung tâm thành phố lớn hay vùng ngoại ô. Điều này đảm bảo học sinh được phát triển toàn diện, có tri thức và ý thức. Từ đó, các em có thể tự tin với những hành trình to lớn trong cuộc đời của mình.

Ngoài những môn học bắt buộc, bao gồm tiếng Anh, khoa học, khoa học xã hội, giáo dục thể chất và toán, các trường trung học New Zealand chú trọng đến những môn học và các hoạt động ngoại khóa. Đó là nghệ thuật (nhạc, hội họa, kịch…...), thể thao (các môn thể thao trong và ngoài trời, mùa đông và mùa hè), định hướng nghề nghiệp (các khóa học về IT, kỹ thuật, làm bánh…) và dã ngoại và tìm hiểu về thiên nhiên, văn hóa (các trường thường xuyên tổ chức đi thăm quan viện bảo tàng, rừng quốc gia, hay đi thăm những quốc gia khác). Chính việc coi trọng và hài hòa những kiến thức trong sách vở và thực tiễn, học sinh tại New Zealand luôn thấy mình được thoải mái (trong khuôn khổ cho phép) để phát triển bản thân, đồng thời luôn tìm thấy sự thú vị và hào hứng từ trường lớp, thầy cô và bạn bè.

Ở từng trường học, mỗi lớp học với sĩ số tối thiểu 18 và tối đa 25, bàn ghế thường được bao tròn tạo cảm giác gần gũi giữa giáo viên và học sinh, luôn lấy học sinh làm trọng tâm cho những bài giảng trên lớp. Nhà trường và thầy cô luôn tôn trọng sự riêng tư và nhu cầu phát triển bản thân của từng học sinh, là người cùng đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ bất kể khi nào các em cần. Bằng cấp trung học của New Zealand cũng được thế giới công nhận, đồng nghĩa với việc học sinh có thể được chấp nhận vào học tại những đai học hàng đầu thế giới.

Du học New Zealand an toàn và học sinh luôn được quan tâm.

Nếu lo lắng cho con đi du học xa nhà khi chưa đủ 18 tuổi, New Zealand là nơi giúp cha mẹ yên tâm. Đây không chỉ là là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, người dân cũng được xem là thân thiện bậc nhất. New Zealand có hẳn một bộ luật riêng, được gọi là Pastoral Care nhằm quy định rõ ràng những quyền lợi mà học sinh, du học sinh được hưởng khi học tập và sinh sống tại đây. Tính hợp pháp hóa này đồng nghĩa với việc học sinh luôn được tôn trọng và bảo vệ trước pháp luật.

Trong từng lớp học, thầy cô giáo chính là những người đồng hành, gần gũi với các học sinh. Giáo viên ở New Zealand được đào tạo trở thành những "người bạn tâm giao" với học sinh hơn là người dạy. Họ sẽ giúp học sinh giải đáp những thắc mắc chưa hiểu, đồng thời khơi gợi và phát triển những ý tưởng sáng tạo các em đang ấp ủ. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, tâm sự với các em những khi cần thiết. Điều này khiến học sinh và giáo viên trở nên gần gũi, thúc đẩy các em được thể hiện những điều mình mong muốn.

Phát triển học sinh toàn diện là điều bắt buộc của các trường trung học tại New Zealand.

Ngoài những trường thuộc khối tư thục với mức học phí từ 27.000 đến 30.000 NZD, các trường công lập có mức học phí tiết kiệm. Cụ thể, mức học phí giao động từ 15.000 đến 17.000 NZD. Nếu cộng với chi phí ăn ở và sinh hoạt, một năm du học trung học tại New Zeaaland chỉ tốn khoảng 450 triệu đồng.

Với những trải nghiệm quý giá trong suốt thời gian theo học trung học tại New Zealand, học sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục theo học các bậc nâng cao không chỉ tại New Zealand mà các quốc gia trên thế giới.

