Tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc trộm dữ liệu sông Mekong

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Bộ Ngoại giao Campuchia, trộm thông tin về sông Mekong.

Reuters hôm nay dẫn hai nguồn thạo tin cho hay bản cáo trạng dài 30 trang tại tòa án Mỹ tiết lộ Campuchia cũng nằm trong số các chính phủ bị tin tặc Trung Quốc tấn công.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/7 cáo buộc 4 công dân Trung Quốc, gồm ba quan chức an ninh và một tin tặc dân sự, đã tấn công hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ tại Mỹ và nước ngoài dưới vỏ bọc là một công ty do an ninh Trung Quốc điều hành tại tỉnh Hải Nam. Trung Quốc chỉ trích cáo buộc này bịa đặt và nhằm động cơ chính trị.

Thuyền đánh cá trên sông Mekong ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Theo cáo trạng, trong số các mục tiêu tấn công mạng có "Bộ A của chính phủ Campuchia", cơ quan mà hai nguồn tin xác nhận là Bộ Ngoại giao Campuchia. Nguồn tin cho hay dữ liệu bị trộm "liên quan tới thảo luận giữa chính phủ Trung Quốc và Campuchia về cách sử dụng dòng Mekong" cùng ngày Campuchia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) có sự tham gia của các lãnh đạo Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tại Phnom Penh hồi tháng 1/2018.

Tin tặc đã giấu và bí mật truyền dữ liệu thủy âm học qua ảnh kỹ thuật số hình ảnh một con gấu koala và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rồi gửi tới một tài khoản trực tuyến. Hiện chưa rõ dữ liệu thủy âm học (dữ liệu thu thập bằng sóng siêu âm và sử dụng để theo dõi các đặc điểm dưới nước) có phải về khu vực sông Mekong hay không.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận, cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ, chính Mỹ mới là nguồn tấn công mạng lớn nhất thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia chuyển câu hỏi tới Bộ Viễn thông nhưng bộ này từ chối bình luận. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan cũng từ chối phản hồi.

Dòng Mekong dài 4.350 km, còn được gọi là Lan Thương ở thượng nguồn, chảy từ Trung Quốc dọc biên giới Myanmar, Lào và Thái Lan qua Campuchia và Việt Nam. Nó là nơi sinh sống và kiếm ăn của cộng đồng ngư dân trong nhiều thập kỷ.

Giống Biển Đông, Mekong đã trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Đông Nam Á giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Bắc Kinh vượt qua Washington cả về chi ngân sách và ảnh hưởng với những quốc gia vùng hạ nguồn thông qua kiểm soát nguồn nước sông.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)