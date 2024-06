Ghi điểm với hệ sinh thái

tiện ích hiện hữu

Chị Hoài Thu (quận Kiến An) chọn mua biệt thự tại dự án bởi những tiện ích chưa từng có, từ sân golf 36 hố 160 ha; Công viên vui chơi giải trí gia đình với Safari thú độc đáo; Phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông… đến bãi tắm nước biển riêng sau nhà. “Đây sẽ là không gian sống lý tưởng dành cho cả gia đình tôi”, chị Thu tâm sự.

Theo ông Nguyễn Văn Minh – Phó tổng giám đốc Four Home, một trong những lợi thế của Vinhomes Royal Island mà ít có dự án nào có được là chủ đầu tư đã quan tâm đến việc đưa dân cư về ở và kinh doanh ngay từ khi bán hàng. Do đó, họ chú trọng hoàn thiện tiện ích hiện hữu, tạo lập một khu đô thị đáng sống, tạo lập động lực tăng trưởng tốt cho bất động sản về dài hạn. Song song đó, nhiều nhà đầu tư tại Hải Phòng cũng đánh giá cao các dự án của chủ đầu tư Vinhomes do các dự án trước đây của đơn vị này đều mang về cho họ khoản lợi nhuận hấp dẫn.

Hiện tại, chủ đầu tư mở bán phân khu Quý Tộc, Golfland, Tài Lộc, Miyabi, Đảo Vua... với mức giá hấp dẫn cùng chính sách trả góp đến 15 năm. Hiện, khách hàng mua dự án Vinhomes Royal Island được vay tới 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 3 năm. Trường hợp không vay được chiết khấu 10,5%. Những khách hàng mua shop được hỗ trợ hoàn thiện và cam kết lợi nhuận. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được mua với giá gốc từ chủ đầu tư nhờ cơ chế công khai giá, trả giá minh bạch.