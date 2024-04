Tại Vinhomes Royal Island, chủ đầu tư kiến tạo hệ thống an n inh tăng cường, đảm bảo an toàn cho cư dân 24/7, kiểm soát an ninh vòng ngoài bằng hệ thống chốt an ninh và barie kiểm soát (từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau), hệ thống kiểm soát an ninh qua ứng dụng công nghệ AI. Đặc biệt, tàu tuần tra trên sông cũng sẽ được triển khai, đảm bảo an toàn cho Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Song song đó, môi trường, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được duy trì, chăm sóc chỉn chu. Bộ máy chăm sóc khách hàng với các nhân viên nhiệt tình, tận tâm, chuyên nghiệp và lịch sự, sẵn sàng hỗ trợ cư dân trong mọi tình huống.

Ngoài ra, hệ thống hotline tổng đài hỗ trợ 24/7, app cư dân Vinhomes Resident là kênh cung cấp các thông tin kết nối, tương tác, đảm bảo kịp thời giải quyết các sự cố, vướng mắc và các vấn đề cần giải đáp, hỗ trợ cho cư dân tai khu đô thị.