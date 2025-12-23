Tín hiệu khởi sắc của thị trường việc làm 2026

Thị trường lao động Việt Nam có dấu hiệu phục hồi khi tổng số việc làm tăng 2,05%, nhiều ngành tăng tuyển dụng, mức lương người lao động được cải thiện, theo báo cáo của Joboko.

Theo dữ liệu trích từ Báo cáo lương và tuyển dụng 2026 của Joboko công bố ngày 22/12, dù tăng trưởng việc làm còn khiêm tốn, nhưng sự phân hóa giữa các ngành nghề thể hiện rõ rệt.

Một số lĩnh vực bứt phá, trong khi những ngành từng "nóng" lại sụt giảm mạnh. Cụ thể, ngành xây dựng dẫn đầu với nhu cầu nhân lực tăng 55,1% so với cùng kỳ, tiếp đến là Pháp luật - Pháp lý (tăng 49,94%), Sản xuất (tăng 45,65%) và Kiến trúc - Nội thất (tăng 35,36%).

Nhà tuyển dụng tư vấn việc làm cho người lao động. Ảnh: Joboko

Ở chiều ngược lại, IT - Phần mềm (giảm 16,92%), Tài chính - Ngân hàng (giảm 12,91%), Xuất nhập khẩu (giảm 23,6%) giảm đáng kể do tác động từ thương mại và điều chỉnh thuế quan. Báo cáo của Joboko cũng chỉ ra Marketing - Truyền thông là điểm sáng hiếm hoi, duy trì tăng trưởng ổn định 9,32% trong ba năm liên tiếp.

Khảo sát 1.213 doanh nghiệp cho thấy cơ cấu tuyển dụng đang dịch chuyển, với 75,5% nhu cầu tập trung vào nhóm nhân sự có 1-3 năm kinh nghiệm nhằm rút ngắn thời gian đào tạo. Việc làm dành cho sinh viên mới ra trường giảm 12,96%, đặc biệt ở Hành chính - Nhân sự (giảm 53,18%), Kế toán (giảm 36,22%) và Tài chính - Ngân hàng (giảm 34,52%). Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm lao động trẻ đối mặt khó khăn khi doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm.

Biến động số lượng việc làm theo cấp bậc 2024, 2025. Ảnh: Joboko

Đà phục hồi thể hiện rõ khi số doanh nghiệp cắt giảm nhân sự giảm mạnh từ gần 70% năm 2024 xuống còn 35,12% trong năm 2025. Tuy nhiên, 50,94% nhà tuyển dụng cho biết nguyên nhân cắt giảm chủ yếu do nhân sự không đáp ứng yêu cầu năng lực, 42,25% do tái cơ cấu và 38,5% do hiệu quả kinh doanh suy giảm.

Báo cáo lương 2025 của Joboko cho thấy thu nhập người lao động có xu hướng tăng nhẹ ở phần lớn ngành nghề. IT - Phần mềm, Y tế - Dược, Cơ điện tử, Kinh doanh - Bán hàng và Marketing - Truyền thông tiếp tục nằm trong nhóm có mức lương trung vị dẫn đầu.

Mức lương trung vị tối đa theo ngành nghề và cấp bậc. Ảnh: Joboko

Đáng chú ý, nhu cầu nhân sự biết tiếng Trung tăng 49,29% trong năm 2025. Mức lương cho nhóm này cao hơn 10-40% so với vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ, thậm chí chênh tới 100-120% ở một số vị trí.

Nhóm Không yêu cầu ngoại ngữ Yêu cầu tiếng Trung Chênh lệch Dưới 1 năm 8-12 triệu 12-18 triệu 30-50% 1-3 năm 12-20 triệu 20-42 triệu 40-100% Kỹ thuật 10-18 triệu 15-26 triệu 25-45% Kinh doanh B2B 15-22 triệu 25-35 triệu 40-60% Pre-sales 10-18 triệu 18-42 triệu 50-120% Mức lương ứng viên yêu cầu Tiếng Trung và không yêu cầu ngoại ngữ 2025. Nguồn: Joboko

Triển vọng năm 2026 được Joboko đánh giá khả quan, với 62,9% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng. Các lĩnh vực xây dựng, sản xuất, pháp lý tiếp tục duy trì đà tăng, trong khi hành chính - nhân sự, tài chính, ngân hàng và IT vẫn tuyển chọn thận trọng do ảnh hưởng của AI và biến động thương mại. Thị trường lao động năm tới được dự báo sẽ mở rộng cơ hội song song với yêu cầu cao hơn về chất lượng và kỹ năng ứng viên.

Thái Anh