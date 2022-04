Tín hiệu khả quan của Bách Hóa Xanh

Chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu của ông Nguyễn Đức Tài có doanh thu tháng 3 bằng mức trước dịch và tăng 10% so với cùng kỳ.

Tháng 3, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu Bách Hóa Xanh ghi nhận sản lượng hàng tươi sống bán ra tăng gấp đôi, lượt khách tới cửa hàng tăng gần 40% so với trung bình 2 tháng đầu năm. Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) cho biết doanh thu chuỗi này trong tháng 3 đã quay lại mức trước đợt bùng phát dịch Covid-19 và tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế quý I/2022, doanh thu Bách Hóa Xanh đạt khoảng 6.040 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý cuối năm ngoái. Chuỗi này đang có hơn 2.100 cửa hàng, như vậy, doanh thu trung bình mỗi điểm bán đạt hơn 2,8 tỷ đồng mỗi tháng. Doanh thu kênh online tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm 3% tổng doanh thu của chuỗi.

Sự phục hồi trên là tín hiệu lạc quan sau nhiều lùm xùm liên quan đến giá bán và chất lượng phục vụ của Bách Hóa Xanh trong giai đoạn cao điểm giãn cách xã hội năm ngoái. Trong phiên họp thường niên gần đây, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài cũng nhìn nhận chuỗi này có chất lượng phục vụ không cao như các đơn vị thành viên khác như Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh.

Năm nay, MWG dừng hẳn kế hoạch mở rộng điểm bán và dồn lực "lấy lại những gì đã mất" cho Bách Hóa Xanh. Công ty xác định mục tiêu đưa chuỗi này trở thành lựa chọn đầu tiên khi khách hàng nghĩ tới thực phẩm tươi sống.

Kể từ tháng 4, Bách Hóa Xanh sẽ thay đổi layout cửa hàng trên diện rộng, hướng đến thân thiện với khách hàng và nhân viên. Qua thử nghiệm, một số cửa hàng hoạt động theo mô hình mới, doanh thu hai tháng gần nhất đã tăng trưởng 15-30% tùy nhóm hàng. MWG hướng tới tăng trưởng doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng tối thiểu 30% vào cuối năm từ mức hiện tại.

Thời gian tới, Thế Giới Di Động cũng sẽ bán 20% cổ phần Bách Hóa Xanh để huy động vốn đầu tư cho trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ. Ngoài ra, "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài còn muốn dồn lực để phát triển kênh bán hàng online và mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh ra toàn quốc.

Hàng hoá trống trơn tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP Thủ Đức (TP HCM), tháng 7/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng nhịp phục hồi của Bách Hóa Xanh, các chuỗi bán lẻ khác trong hệ thống đều tăng trưởng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 36.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.445 tỷ đồng. MWG đạt kỷ lục doanh thu mới, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong quý này, công ty ghi nhận lãi sau thuế cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động, tăng 8% so với quý I/2021. Doanh nghiệp này đã hoàn thành khoảng một phần tư kế hoạch kinh doanh cả năm.

Trong quý đầu năm, Điện Máy Xanh supermini và Topzone trở thành điểm nhấn. Với hơn 870 điểm bán siêu nhỏ, Điện Máy Xanh supermini đóng góp hơn 2.700 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu cùng kỳ và tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh cho chuỗi bán lẻ điện máy. Các cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple - Topzone đóng góp gần 470 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm với gần 30 điểm bán.

Bên cạnh đó, kỳ này chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh số tăng gấp 3,7 lần so với quý I/2021, con số cụ thể không được tiết lộ. Trong năm nay, An Khang cũng sẽ triển khai layout mới và nhân rộng mô hình, hướng tới cột mốc 400 cửa hàng trong cuối tháng 6.

Trong những mảng kinh doanh thử nghiệm, MWG đánh giá chuỗi bán lẻ các sản phẩm cho mẹ và bé - AVA Kids đang có kết quả ban đầu khá khả quan với doanh thu trung bình mỗi tháng khoảng 2 tỷ đồng một cửa hàng. Chuỗi này sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 ở quy mô 50 cửa hàng dự kiến vào cuối tháng 6.

Tất Đạt