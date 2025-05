Tín dụng tại TP HCM vượt 4 triệu tỷ đồng

Bốn tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng tại TP HCM lần đầu đạt trên 4 triệu tỷ đồng, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2.

Quy mô tín dụng này tăng 12,78% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện rõ rệt so với hai năm trước (4 tháng đầu năm 2023 và 2024 chỉ tăng lần lượt 1,72% và 1,31%). So với cuối 2024, tín dụng đã tăng thêm 2,62%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nhận định đây là kết quả tích cực, phản ánh những yếu tố tác động từ môi trường kinh tế xã hội và cơ chế chính sách.

Theo ông, chính sách tín dụng phù hợp, linh hoạt, lãi suất thấp đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất đã phát huy và tác động tích cực.

Tiền mặt tại một phòng giao dịch ngân hàng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Tín dụng tại TP HCM tiếp tục tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các nhóm ngành là động lực tăng trưởng. Riêng tín dụng đối với 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu của địa phương - đóng góp trên 60% GRDP - chiếm 35,4% tổng dư nợ và tăng trên 3,6% so với cuối năm 2024.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tăng trưởng kinh tế và khả năng hấp thụ vốn của TP HCM đóng vai trò then chốt đối với việc mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả. Nếu được duy trì, đây sẽ là động lực thúc đẩy cả tín dụng lẫn tăng trưởng thời gian tới.

Cùng với tăng trưởng chung, hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TP HCM cũng mở rộng 2,3% trong 3 tháng đầu năm (cùng kỳ 2023 và 2024 tăng 0,7% và giảm 0,9%). Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng điều này phản ánh nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn mở rộng. Đồng thời, các sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng, linh hoạt và tiện ích gắn với khả năng ứng dụng công nghệ là yếu tố thúc đẩy.

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê TP HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 128.886 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố ước tăng 20%.

Viễn Thông