Tìm thấy tranh của Gustav Klimt sau gần một thế kỷ

Theo ABC News hôm 26/1, bức Portrait of Fräulein Lieser (Chân dung Fräulein Lieser) được tìm thấy ở Vienna, Áo. Trang này cho biết từ năm 1925 đến khi được tìm thấy, vị trí của tác phẩm vẫn là một bí ẩn. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của danh họa Gustav Klimt, từng thuộc sở hữu của gia đình Lieser - những nhà công nghiệp Do Thái giàu có tại Áo.

Tranh vẽ Fräulein Lieser, hay Margarethe Constance Lieser (1899-1965), con gái của ông trùm công nghiệp Adolf Lieser. Trên nền màu đỏ, họa sĩ khắc họa một phụ nữ trẻ trong tư thế nghiêm chỉnh, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy, hướng nhìn thẳng về phía trước.

Nhà đấu giá im Kinsky cho biết Klimt có thể đã vẽ bức họa vào tháng 5/1917, ước tính có giá 54 triệu USD. Tuy nhiên, nghiên cứu từ đơn vị này đưa ra khả năng đối tượng trong tranh là một thành viên khác của gia đình Lieser. Hiện bức vẽ được trưng bày trong các cuộc triển lãm ngắn hạn ở nhiều địa điểm như Thụy Sĩ, Đức, Anh, Hong Kong, trước khi được bán đấu giá vào ngày 24/4.

im Kinsky nhận định tranh của Klimt được xếp vào hàng đầu trên thị trường nghệ thuật quốc tế. ''Những bức chân dung phụ nữ của ông hiếm khi được đưa ra đấu giá. Một bức tranh hiếm có, có ý nghĩa nghệ thuật và giá trị như vậy đã không có mặt trên thị trường nghệ thuật ở Trung Âu trong nhiều thập niên'', nhà đấu giá cho biết.

Năm 2019, một tác phẩm khác của danh họa là Chân dung của một Quý cô được một người làm vườn tìm thấy sau 22 năm bị đánh cắp. Tranh trị giá 66 triệu USD, bị mất vào ngày 22/2/1997 tại phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại Ricci-Oddi ở thành phố Piacenza, phía bắc Italy.

Gustav Klimt (1862-1918) là họa sĩ lớn của nghệ thuật Áo. Ông theo trường phái Tượng trưng, là một trong những tên tuổi xuất chúng của phong trào Nghệ thuật mới (Art Nouveau).

Các sáng tác của Klimt thường có nét vẽ gọn ghẽ, bố cục rõ ràng cùng những mảng màu phức tạp. Chủ đề phổ biến của ông là mô tả hình thể phụ nữ, khai thác vẻ quyến rũ của họ, dù trong trang phục kín đáo hay khỏa thân, với một số tác phẩm nổi tiếng như The Kiss, Judith and the Head of Holofernes, Adele Bloch-Bauer I, Danaë, Death and Life.

Ông có nhiều sáng tác được gõ búa triệu USD trên thị trường, kỷ lục là tác phẩm Water Serpents II, đạt hơn 183 triệu USD, thuộc 10 tranh đắt nhất thế giới năm 2022, theo thống kê của Artnet.

Hồi tháng 6/2023, Dame mit Fächer (Quý cô cầm quạt) - tác phẩm cuối cùng của họa sĩ - bán được hơn 108 triệu USD trong phiên của Sotheby's London. Bức vẽ được tìm thấy trên giá vẽ khi Klimt đột quỵ tại phòng tranh đầu năm 1918. Sau đó, ông nhập viện và mất vào tháng 2 cùng năm. Trang web nghệ thuật Artsy xếp Quý cô cầm quạt là bức họa được đấu giá cao nhất năm 2023.