Tìm thấy thi thể hai bé gái trên sông Lam

Chiều 15/10, thi thể hai bé gái 4-5 tuổi được tìm thấy trên sông Lam sau gần hai ngày mất liên lạc với gia đình, hiện người bố 32 tuổi còn mất tích.

Lúc 13h55, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé gái đầu tiên ở hạ nguồn sông Lam, gần cầu Cửa Hội, cách vị trí phát hiện dấu vết ban đầu ở cầu Bến Thủy I khoảng 18 km. Hơn 30 phút sau, thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy ở đoạn hạ nguồn sông Lam gần biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Hai nạn nhân là con gái của anh Võ Văn Dũng, 32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Anh Dũng cũng mất liên lạc với gia đình từ khuya 13/10, đang được công an cùng chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh Dũng trên sông Lam, chiều 15/10. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy I, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy đứng tên anh Dũng cùng cặp sách học sinh của hai con để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Đoạn sông Lam chảy qua cầu Bến Thủy rộng hơn 300 m, sâu trung bình 8-10 m, có nơi tới 15 m. Chiều 15/10 khu vực này trời âm u, không mưa.

Đức Hùng