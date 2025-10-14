Hàng trăm người tìm kiếm ba bố con nghi mất tích ở sông Lam

Lực lượng cứu hộ của Công an Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân chia thành nhiều tổ đi dọc sông Lam tìm kiếm ba bố con nghi mất tích.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy biển Nghệ An cùng hai cặp sách học sinh để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ba bố con anh Dũng trên sông Lam, sáng 14/10. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách bước đầu xác định người để lại xe là anh Võ Văn Dũng, 32 tuổi, trú xã Kim Liên. Hai con anh Dũng 4-5 tuổi, hiện gia đình không liên lạc được.

Từ khuya 13/10 đến sáng 14/10, hàng trăm người cứu hộ của Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân, chia thành nhiều tổ tìm kiếm dọc sông Lam và mở rộng về khu vực hạ lưu, song chưa có kết quả.

Cầu Bến Thủy, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Đoạn sông Lam chảy qua cầu Bến Thủy rộng hơn 300 m, sâu trung bình 8-10 m, có nơi tới 15 m. Sáng nay khu vực này mưa nhỏ.

Đức Hùng