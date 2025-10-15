Tìm thấy thi thể ba bố con sau hai ngày mất tích

Chiều 15/10, thi thể anh Võ Văn Dũng, 32 tuổi, cùng hai con gái 4-5 tuổi được tìm thấy trên sông Lam sau gần hai ngày mất liên lạc với gia đình.

Từ 13h55 đến 14h35, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé hai bé gái ở hạ nguồn sông Lam, gần cầu Cửa Hội, cách vị trí phát hiện dấu vết ban đầu ở cầu Bến Thủy I khoảng 18 km. Gần một tiếng sau, thi thể người bố được tìm thấy ở đoạn hạ nguồn sông Lam gần biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Ba nạn nhân cùng trú thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Theo chính quyền địa phương, anh Dũng và vợ 26 tuổi quen nhau trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Họ kết hôn hơn 5 năm trước, sinh được hai con gái 4-5 tuổi.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ba nạn nhân trên sông Lam, chiều 15/10. Ảnh: Hùng Lê

Hơn hai tháng trước, do mâu thuẫn, người vợ đưa con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Thời gian sau hai bé được bố đón về xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An sinh sống.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy I, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy đứng tên anh Dũng cùng cặp sách học sinh của hai con để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Hàng trăm cảnh sát cứu hộ của Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân hai hôm nay đã chia thành nhiều tổ tìm kiếm ba nạn nhân dọc sông Lam và mở rộng về khu vực hạ lưu.

Đức Hùng