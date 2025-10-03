Tìm thấy hai thi thể trong xe ôtô bị vùi lấp ở Lào Cai

Sáng 3/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai trong ba người đàn ông mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 2h, hai nạn nhân Hoàng Văn Định và Hoàng Đức Giang được phát hiện trong chiếc xe bán tải chở ba người mất tích từ ngày 29/9. Đến 5h, chiếc xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn được đưa ra khỏi bùn đất, song nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn vẫn chưa được tìm thấy.

Chiếc xe biến dạng hoàn toàn được tìm thấy cùng hai thi thể. Ảnh: Công an xã Văn Bàn

Theo cơ quan chức năng, ngày 29/9, từ tin báo mất tích của gia đình, công an xã Nậm Xé xác định khoảng 7h, anh Định (37 tuổi, quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái ôtô chở anh Giang (35 tuổi, trú Văn Bàn) và anh Tuấn (45 tuổi, trú Nậm Xé) trên quốc lộ 279 hướng đi Nậm Xé - Văn Bàn thì mất liên lạc. Hình ảnh camera dọc tuyến cho thấy chiếc xe xuất hiện lần cuối lúc 7h56 tại Minh Lương, chỉ ít phút trước khi sạt lở 100 m đất đá xảy ra lúc 8h khiến giao thông khu vực bị chia cắt.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, hôm qua lực lượng cứu hộ phát hiện xe nằm dưới lớp bùn đất, phía trên bị tảng đá lớn đè. Nhiều máy xúc và hàng chục người đã được huy động để đào bới, tiếp cận hiện trường.

Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão Bualoi. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 18h ngày 2/10, bão đã làm 49 người chết, 16 người mất tích, gần 170.000 ngôi nhà hư hỏng, 80.000 ha lúa và hoa màu ngập úng, 8.500 cột điện gãy đổ, tổng thiệt hại kinh tế hơn 12.700 tỷ đồng.

Gia Chính