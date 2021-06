Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 58 năm

Trung QuốcChỉ tích tắc buông tay con trên ga tàu năm 1963, ông Lou không ngờ phải 58 năm sau ông mới gặp lại con mình.

Vào ngày 8/6, ông Luo Fengkun, 90 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi dài màu xanh, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm về tấm rèm sau cánh gà. Vào lúc này, Luo Yajun (nay là Fu Guilin), con trai của ông, người bị bắt cóc 58 năm trước, đang đứng trong cánh gà, chỉ mong nhanh được nhìn mặt cha.

Ngay khi chương trình phát sóng trực tiếp, Luo Yajun chạy nhanh lên sân khấu, quỳ xuống bên cạnh Luo Fengkun và hét lên "Bố". Cảm xúc vỡ òa khiến hai cha con mất bình tĩnh, ôm nhau khóc thổn thức. Người dẫn chương trình an ủi ông Luo đừng quá phấn khích. Cháu gái của ông cũng liên tục nói: "Ông bị cao huyết áp, bình tĩnh ông ơi".

Đây là một cảnh trong sự kiện đoàn tụ được công an Tế Nam, Sơn Đông tổ chức. Cùng ngày, công an nhiều tỉnh trên khắp Trung Quốc cũng tổ chức sự kiện "Đoàn tụ" cho nhiều gia đình khác, trong chiến dịch được Bộ Công an Trung Quốc triển khai hồi đầu năm nay trên quy mô cả nước. Chỉ sau nửa năm, họ đã giúp 1.680 trẻ em bị bắt cóc tìm lại gia đình.

Ông Lou đoàn tụ với con trai sau 58 năm. Ảnh: Thepaper.

Tháng 1/1963, ông Luo Fengkun, khi đó 32 tuổi cùng con trai 2 tuổi Luo Yajun đang đợi tàu ở ga Tiết Thành (Tảo Trang). Đúng lúc Luo Fengkun đang chợp mắt thì con trai bị bắt đi.

"Tôi la hét gọi con khắp ga tàu. Tôi la hét cả đêm và đi bộ suốt đêm, nhưng thằng bé lúc đó còn quá nhỏ. Nó thậm chí không biết rằng mình được gọi là A Quân", ông Lou, sống ở quận Dịch Thành, thành phố Tảo Trang nhớ lại.

Kể từ đó, ông Lou thường xuyên hỏi người xung quanh: "Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cậu bé mũm mĩm chưa?". Mỗi năm sau thời gian làm ruộng bận rộn, các con của Lou ra ngoài làm việc. Họ theo bản năng quan sát người lạ ở bất kỳ thành phố, công trường, nhà hàng nào. "Tôi muốn tìm một người giống tôi", Luo Tao, con út của Lou Fengkun kể.

Trong nhiều thập kỷ, anh chị em Luo đã đến nhiều nơi ở Sơn Đông, Hải Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh và Tân Cương, nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy Luo Yajun. Họ cũng đã cố gắng sử dụng Internet, báo chí và các phương tiện truyền thông khác, nhưng mọi nỗ lực của họ đều thất bại.

Vì không đủ người nên gia đình này chưa từng chụp ảnh chung. Nửa cuối năm 2010, vợ của Luo Fengkun qua đời. Trước khi chết bà dặn chồng con phải tiếp tục tìm kiếm. Năm 2015, người cha già Luo Fengkun một lần nữa đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc.

Ông Luo Fengkun và con trai Fu Guilin. Ảnh: Thepaper.

Về phần Fu Guilin năm nay 60 tuổi, sống ở Vi Sơn, thành phố Tế Ninh. "Khi tôi 17 tuổi, tôi vô tình nghe thấy bố mẹ thì thầm ở nhà và sau đó tôi biết được mình không phải con đẻ của bố mẹ. Vì họ vô cùng yêu thương, tôi đã không dám tin đó là sự thật", Fu kể.

Năm 2000, Fu Guilin được một người bạn mời đến Tảo Trang uống rượu cưới. "Rất lạ, lần đầu tiên đến Tảo Trang, tôi cảm thấy thành phố này vô cùng gần gũi", Fu chia sẻ.

Đến khi lấy vợ, sinh con, khát khao tìm "gốc gác" càng cháy bỏng trong Fu Guilin. Nhưng anh vẫn không có hành động nào vì sợ làm cha mẹ tổn thương. Mãi tới năm 2017, sau cái chết của cha mẹ nuôi thì Fu Guilin lần đầu tiên đến đồn cảnh sát làm ADN và nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Do những khó khăn như thời gian mất tích lâu, địa điểm phức tạp nên cơ quan công an đã mất rất nhiều thời gian để đồng bộ các manh mối. Vào tháng 1 năm nay, Bộ Công an Trung Quốc triển khai đến các cơ quan công an trên cả nước chiến dịch "Hội ngộ". "Chúng tôi đã lật lại vụ án này một lần nữa và đặt hy vọng vào công nghệ ADN", Cong Sixin, Phó trưởng Đội Điều tra Hình sự thuộc Sở Công an thành phố Tảo Trang cho biết.

Bởi vì vợ của Luo Fengkun đã mất nhiều năm và dữ liệu ADN liên quan không có, cảnh sát hình sự chỉ có thể tiến hành so sánh cha mẹ đơn thân. Nhưng sau khi so sánh cha mẹ đơn thân, họ đã thu được một lượng lớn dữ liệu, rất khó để tìm ra. Cuối cùng cảnh sát Tảo Trang đã lấy ADN của 4 con ông Luo Fengkun để thực hiện một suy luận ngược. Từ đó tìm ra sự liên hệ với Fu Guilin, vào ngày 1/6 vừa qua.

"Tôi đã khóc cả ngày sau khi biết tin. Tôi đã tìm kiếm con suốt 58 năm và giờ tôi không hối hận", Luo Fengkun nói. Còn Fu Guilin thì không thể ngờ là bố mẹ đẻ của anh sống ở Tảo Trang, nơi chỉ cách mình có 50 km.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở Tế Nam, ông Luo Fengkun đã đến trung tâm mua quần áo và giày dép mới cho mình và các con. Vì không biết người con mất tích cao và nặng bao nhiêu, ông đã chọn một chiếc sơ mi ngắn tay dựa trên cảm nhận của mình và mua đôi giày size 43. "Bởi vì tôi đi size 44, con trai út đi 42, nên tôi nghĩ mua 43 cho con là vừa", người cha già bộc bạch.

Trước lúc chương trình diễn ra, ông Lou tiết lộ mong muốn hiện tại là "được dùng bữa cơm gia đình", còn Fu Guilin cũng có điều ước tương tự "Tôi muốn chụp một bức ảnh với gia đình mình".

Nỗi đau chia lìa ruột thịt hơn nửa thế kỷ, những đêm khóc thầm và tình yêu vượt thời gian lẫn không gian, vào giờ phút đoàn tụ đã hóa thành một cái ôm thật chặt. Sau 58 năm ly biệt, giờ Fu Guilin muốn dành nhiều thời gian nhất có thể bên cha mình.

Bảo Nhiên (Theo Paper)