Tìm phương án ứng phó thiếu hụt máy bay

Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ các hãng tăng số máy bay trong bối cảnh nhà sản xuất triệu hồi động cơ, hãng tái cơ cấu.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng ngày 19/7, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm cho biết thời gian qua thị trường hàng không đối mặt nhiều khó khăn. Ngoài việc ứng phó với tác động tiêu cực sau Covid-19, ngành còn gặp thách thức như sụt giảm 40-45 máy bay so với năm 2023 do việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất và việc tái cơ cấu của Bamboo Airways, Pacific Airlines.

Các hãng cũng khó tìm được tàu bay thuê để bổ sung do giá thuê tăng cao, chưa kể giá nhiên liệu tăng cao, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ... Các yếu tố này khiến nguồn cung bị ảnh hưởng và là một trong những nguyên nhân biến động giá vé máy bay trên các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, do thiếu hụt đội tàu bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa, khiến thị trường nội địa giảm so với cùng kỳ 2019.

Cục Hàng không Việt Nam đã bố trí các nguồn lực đảm bảo phương án, đặc biệt là tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày; tăng chuyến bay ban đêm để các hãng duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất; tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé, giám sát tình hình cung ứng và đặt vé...

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã triển khai hàng loạt giải pháp để đảm bảo khả năng cung ứng. Đội tàu bay giảm trung bình trên 10% so với năm 2023 nhưng số chuyến bay đạt gần 70.000, tăng 8,6% so cùng kỳ. Số khách vận chuyển đạt 11,1 triệu, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Một máy bay Vietnam Airlines đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Lưu Quý

Vietjet Air đến tháng 7 đã dừng khai thác 10 tàu bay và một tàu sẽ dừng từ tháng 10. Theo chương trình triệu hồi, toàn bộ 50 động cơ lắp trên 25 tàu bay A321 Neo của hãng sẽ phải tháo để sửa chữa.

Để giải quyết tình trạng trên, 6 tháng cuối năm 2024, Vietjet Air có kế hoạch nhận 10 máy bay. Năm 2025, Vietjet dự kiến nhận thêm 4 chiếc. Tuy nhiên, lịch nhận tàu còn bị tác động bởi các yếu tố từ dây chuyền sản xuất, thiếu phụ tùng, vật tư, nhân công dẫn đến ảnh hưởng kế hoạch tiếp nhận tàu bay mới của Vietjet.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá ngành hàng không đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, song vẫn đối mặt với khó khăn từ thiếu tàu bay, tái cơ cấu, sắp xếp đường bay, giá nhiên liệu tăng cao, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Về thiếu tàu bay, ông đề nghị các hãng báo cáo rõ phương án, Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ để Bộ báo cáo Chính phủ. Về điều chỉnh hỗ trợ các chi phí đầu vào, doanh nghiệp chủ động đề xuất chính sách, cơ chế để Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để có phương án phù hợp.

6 tháng đầu năm 2024, thị trường hàng không nội địa ước đạt hơn 37 triệu khách, tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2023 và bằng 97% so cùng kỳ 2019. Vietnam Airlines và Vietjet Air chiếm thị phần nội địa lớn nhất với lần lượt 42% và 44%, tiếp theo sau là Bamboo Airways (7%), Vietravel Airlines (3%), Pacific Airlines và Vasco (4%). Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa duy trì trên 80% và các đường bay quốc tế trên 70%.

Anh Duy