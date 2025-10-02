'Tìm cách tự bảo vệ xe qua nhiều cơn ngập lụt'

Hà Nội cứ mưa là ngập, cứ ngập là hỏng xe và chúng ta chỉ thể có tự tìm cách bảo vệ lấy tài sản của chính mình.

Ngày 30/9, Hà Nội hứng chịu nhiều trận mưa lớn, nhiều tuyến đường đã chìm trong biển nước. Người đi đường vội vã chen chúc, dắt xe, đẩy ôtô trong cảnh ngập ngụa. Tôi cũng nằm trong số đó và xe máy của tôi chết máy ngay khi vừa cố băng qua đoạn đường nước ngập ngang bánh.

Nhìn xung quanh, không ít ôtô cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đèn xe tắt lịm, khói bốc lên từ pô, tài xế bất lực gọi cứu hộ. Có những chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ bạc, nhưng chỉ sau vài phút ngập sâu đã biến thành "đống sắt vụn tạm thời".

Câu hỏi khiến tôi day dứt từ hôm đó đến nay là: Có cách nào để xe máy, ôtô không bị chết máy khi đi vào đường ngập lụt? Vì sao xe dễ chết máy khi ngập nước? Với xe máy, nguyên nhân phổ biến nhất là nước tràn vào pô và bộ phận chế hòa khí hoặc hệ thống phun xăng điện tử. Khi nước chặn đường thoát khí, động cơ sẽ tắt. Nếu cố khởi động lại trong lúc nước còn đọng, nguy cơ "thủy kích" nước tràn vào buồng đốt sẽ khiến xe hỏng nặng hơn.

Với ôtô, tình huống còn nghiêm trọng hơn. Nước đi vào đường hút gió, lọt vào xi-lanh, piston nén không được sẽ dẫn đến cong tay biên, hỏng động cơ. Đây là một trong những lỗi sửa chữa tốn kém nhất mà người lái xe thường ám ảnh. Ngoài ra, hệ thống điện, hộp số, thậm chí cả dầu nhớt cũng có thể bị ảnh hưởng nếu xe ngâm lâu trong nước.

Người dân có thể làm gì để hạn chế rủi ro?

Thực tế, trong bối cảnh hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập, chuyện ngập lụt sau mưa lớn khó tránh khỏi. Nhưng ít nhất, mỗi người có thể trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản để hạn chế việc xe chết máy:

Thứ nhất, cân nhắc trước khi đi vào vùng ngập. Với xe máy, nếu nước cao quá nửa bánh hoặc ngang ống pô, tốt nhất nên tìm đường vòng. Với ôtô, mực nước quá nửa bánh xe đã là nguy hiểm. Nếu không chắc chắn, hãy dừng lại, chờ nước rút hoặc tìm hướng đi khác.

Thứ hai, nếu quyết đi qua vũng nước thì nên đi đều ga, không dừng giữa chừng, tránh tăng ga đột ngột hoặc phanh gấp. Ôtô thì đi số thấp, giữ tốc độ ổn định, không dừng giữa đoạn nước. Nếu dừng, nước dễ tràn vào khoang máy.

Thứ ba, tuyệt đối không cố khởi động lại khi xe đã chết máy trong nước. Đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải. Lúc đó, hãy dắt xe ra khỏi vùng ngập, tháo bugi lau khô (với xe máy) hoặc gọi cứu hộ (với ôtô). Cố nổ máy có thể khiến động cơ hư hỏng nặng hơn nhiều.

Thứ năm, trang bị kiến thức bảo dưỡng cơ bản. Sau khi đi mưa ngập về, dù xe không chết máy, vẫn nên mang đi kiểm tra: thay dầu, vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống điện. Với ôtô, nên để kỹ thuật viên kiểm tra cả hộp số và động cơ, tránh hỏng ngầm.

Thứ sáu, chuẩn bị công cụ và bảo hiểm. Xe máy có thể mang theo bugi dự phòng, dụng cụ tháo lắp cơ bản. Ôtô nên có bảo hiểm thủy kích, khoản chi phí tuy không nhỏ nhưng có thể giúp giảm rủi ro tài chính lớn khi xe gặp nạn trong nước ngập.

Tuy nhiên, đây là những kinh nghiệm tôi rút ra sau qua nhiều lần gặp ngập lụt tại Thủ đô, khi tôi thấy hàng nghìn người phải dắt bộ xe một cách khổ sở hàng cây số hôm đó tôi nghĩ vấn đề ngập lụt phải được khắc phục tận gốc. Rõ ràng, nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở hạ tầng thoát nước chưa đáp ứng được mưa lớn, cộng thêm tình trạng quy hoạch đô thị chồng chéo, kênh rạch bị lấn chiếm. Do đó, để giải quyết, thành phố cần:

Nâng cấp hệ thống thoát nước để không còn cảnh đường biến thành sông chỉ sau một cơn mưa. Cung cấp thông tin cảnh báo ngập kịp thời, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Tăng cường giao thông công cộng, giảm lượng xe cá nhân chen chúc trong mưa ngập. Chỉ khi hạ tầng được cải thiện, những giải pháp cá nhân mới thực sự phát huy tác dụng.

Trận mưa vừa qua khiến tôi nhớ mãi cảnh xe chết máy, người chen chúc dắt bộ, ôtô nối dài chờ cứu hộ. Tôi tin rằng nhiều người khác cũng chung cảm giác ấy: vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, vừa thiệt hại. Xe máy hay ôtô đều là tài sản lớn của mỗi gia đình. Chúng ta có thể học cách sử dụng khôn ngoan hơn để hạn chế hỏng hóc, nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần một thành phố mà mỗi cơn mưa không biến thành nỗi ám ảnh. Người dân có thể thay đổi thói quen, chuẩn bị kỹ năng; nhưng chỉ khi hạ tầng đô thị được đầu tư đúng mức, chúng ta mới thực sự yên tâm đi lại trong mưa ngập mà không còn nơm nớp lo chiếc xe của mình sẽ chết máy bất cứ lúc nào.

Độc giả Bảo Ngọc