TikToker bị xử phạt vì kêu gọi ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Bình DươngLê Văn Phụng, 32 tuổi, bị xử phạt 4 triệu đồng vì đăng TikTok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 17/4, Phụng bị Công an thị xã Tân Uyên xử phạt về hành vi Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng theo điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lê Văn Phụng (phải) bị cảnh sát mời làm việc sau khi đăng bài kêu gọi biểu tình, ngày 27/3. Ảnh: Yên Khánh

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, tối 26/3, Phụng dùng tài khoản TikTok@phunguniexport đăng video kêu gọi biểu tình trước cổng Khu du lịch Đại Nam (của vợ chồng bà Hằng) thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, để ủng hộ bị can.

Làm việc với cơ quan an ninh điều tra, Phụng thừa nhận hành vi, mục đích là câu like, câu view. Người này đã gỡ video, cho biết đã nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm.

Yên Khánh