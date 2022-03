Nhiều người bị điều tra vì liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

TP HCMCơ quan điều tra đang làm rõ vi phạm của những người giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm người khác, tung tin bị can được tại ngoại...

Ngày 27/3, nguồn tin tại Công an TP HCM cho biết, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước khi bắt tạm giam bà Hằng, cơ quan điều tra đã có một thời gian dài thu thập chứng cứ về những vi phạm của bị can và những người liên quan. Từ giữa năm 2021, bà Hằng dùng hàng chục tài khoản trên Youtube, Facebook, TikTok thực hiện cả trăm buổi livestream. Trong đó có nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người liên quan.

Từ giữa tháng 2, cơ quan điều tra 4 lần mời bà Hằng lên làm việc để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi livestream phát ngôn ảnh hưởng đến người khác nhưng bà này cố ý né tránh, không chấp hành. Bà Hằng bị cho là không hợp tác, "coi thường pháp luật", tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tổ chức các đoàn người đến nhà riêng của những người mâu thuẫn với mình để công kích, xúc phạm và đều livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh bà Hằng đến cuối tháng 4.

"Diễn biến sự việc cho thấy bà Hằng có cả ê kíp hỗ trợ, đạo diễn kịch bản truyền thông, mời khách và phân vai đả kích người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm việc với những người này để làm rõ vai trò, động cơ, xem xét dấu hiệu tội phạm", nguồn tin nói và cho biết hiện bà Hằng đã thay đổi thái độ, hợp tác với cơ quan điều tra.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra tối 24/3. Ảnh: Công an TP HCM

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng triệu tập nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đã phát tán thông tin sai sự thật vào khuya 24/3 (lúc bà Hằng bị bắt): "CEO Đại Nam được ông Dũng Lò Vôi (chồng) bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đóng phạt 1,5 triệu đồng rồi cho về"... để làm rõ động cơ tung tin giả.

Cũng trong hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương làm việc với Lê Văn Phụng, 32 tuổi, chủ tài khoản TikTok@phunguniexport. Người này thừa nhận trưa 26/3 đã đăng video có nội dung kêu gọi biểu tình lúc 7h ngày 27/3 tại cổng Khu du lịch Đại Nam (của vợ chồng bà Hằng) thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Phụng cho biết làm vậy để "câu like, câu view", đã nhận thức hành vi này là sai nên đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại Việt Nam, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng - tức Dũng "Lò Vôi".

Tháng 3 năm 2021, bà Hằng tố cáo với Công an TP HCM về việc đưa cho "lương y" Võ Hoàng Yên hàng trăm tỷ đồng để làm từ thiện nhưng ông này sử dụng tiền cho bản thân. Trong các buổi livestream liên tiếp sau đó, bà Hằng bày tỏ bức xúc, đồng thời kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh và một số người lên tiếng tố cáo ông Yên không chữa được bệnh. Không đạt được mục đích, bà này livestream chửi Hoài Linh "ăn chặn" tiền người dân ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung hồi cuối năm 2020. Đến tháng 5/2021, nghệ sĩ hài thừa nhận chưa chuyển hơn 13 tỷ đồng từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ do "dịch bệnh và sức khỏe". Ông đã nhờ người đại diện trao hết số tiền quyên góp được trong một tháng sau đó.

Trong hàng trăm buổi livestream của mình, bà Hằng cũng khẳng định ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã "bỏ túi" riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Ngoài ra, bà Hằng cũng có nhiều buổi livestream tấn công những người nổi tiếng khác, trong đó có Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh). Về việc này, nữ ca sĩ đã gửi đơn tố cáo bà Hằng có hành vi vu khống khi nói cô "đẻ mướn" cho đại gia, "giật chồng người khác"... Quá trình điều tra, Công an TP HCM cũng nhận được 6 đơn tố giác bà Hằng về hàng loạt hành vi Làm nhục người khác, Đe dọa giết người...

Đầu tháng 3, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục xác minh. Ba hôm trước, cơ quan điều tra đã phục hồi giải quyết đơn tố cáo của cô sau khi xác định đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam bà Hằng.

Quốc Thắng - Yên Khánh